David Torres 22 FEB 2026 - 09:09h.

Hasta 80 jugadores han vestido las camisetas de ambos equipos

ValenciaEl derbi de la Comunidad Valenciana no sólo se puede escribir con las letras que conforman Dani Parejo o Marcelino García Toral. Son muchos, hasta un total de 80, los futbolistas que jugaron con ambas camisetas.

¿Los últimos? Arnaut Danjuma, Dani Raba, José Copete o Javi Guerra, que toman el relevo de los Samu Castillejo, Dani Parejo, Francis Coquelin, Jaume Costa, Raúl Albiol o Gabriel Paulista, ejemplo de jugadores que salieron del Valencia CF para triunfar en el Villarreal CF (o viceversa). Cruzar el curso del Palancia, el río que divide la distancia que hay entre ambas poblaciones ha sucedido en 80 ocasiones ya. Las últimas, esta temporada con los tres fichajes del Valencia CF que tienen pasado amarillo.

Danjuma, Copete, Raba, Javi Guerra los últimos en cruzar el Palancia

Recordaba Copete su paso por Villarreal este jueves. “Formé parte de la cantera. Estuve El trato fue muy bueno y tengo muy buenos recuerdos. Me ayudaron a crecer en lo personal y en lo futbolístico”. Similar paso tuvo Javi Guerra, cuyo 30% de los derechos pertenecen todavía a los castellonenses. Más lejos en el tiempo queda el paso de Dani Raba, que jugó la friolera de 69 partidos en el primer equipo y 41 en el segundo.

Arnaut Danjuma, con 54 partidos como groguet es la última referencia de esta vuelta al derbi de la Comunitat. Además, para el neerlandés es para el que tiene que ser más especial de todos. No en vano, es el club en el que más encuentros ha disputado en su carrera, el último de ellos hace menos de dos años.

Javi Guerra ya ha regresado a La Cerámica en algunas ocasiones. Sin embargo, no olvida que se formó en la cantera del Villarreal CF hasta que lo pescó el Valencia CF. "A mí me toca porque es un partido importante para mí. Estuve allí mucho tiempo, sé la rivalidad que hay. Creo que no será un partido más porque es un derbi. Pero tenemos que dejar eso afuera, centrarnos en jugar, lo que estamos trabajando llevarlo a cabo en el partido", decía en su día. Cabe recordar también que el submarino amarillo sigue teniendo el 30% de sus derechos. Sin duda, también será especial para él.

Todos los jugadores que pasaron por ambos equipos

Incluyendo son los jugadores ya comentados estos son los 80 futbolistas que han compartido ambas camisetas según los datos del portal Ciberche:

David Albelda, Raúl Albiol, Pedro Alcañiz, José Vicente Aliaga, Salvador Aliaga, Miguel Ángel Angulo, Mario Arqués, Carlos Arroyo, Roberto Barcelona, Enrique Basauri, Miodrag Belodedici, Catalá Benet, Tano Bonnin, Cristián Bustos, José María Cases, Samu Castillejo, Denís Chéryshev, Enrique Claramunt II, José Manuel Copete, Francis Coquelin, Jaume Costa, José Vicente Cuxart, Arnaut Danjuma, Toni Dasí, Jaume Domenech, Víctor Estela, José Esteve, Juan Carlos Fabregat, Javier Farinós, Roberto Fernández, José Vicente Forment, Ximo Forner, Javi Fuego, Gerardo García, Jesús García Pitarch, Juan Huerta, Iñaki Hurtado, Nacho Insa, José María Lluch, Jorge López, José Mangriñán, Carlos Marchena, Quique Martín, Raúl Martínez, Quique Medina, José Francisco Molina, Ramón Nebot, Javier Oliva, Manuel Palau, Andrés Palop, José Antonio Pardo, Dani Parejo, Iván Parra, Libero Parri, Gabriel Paulista, Javier Piquer, Juan Antonio Pizzi, Juan Planelles, Bernardo Planes, Loren Portilla, Dani Raba, Jason Remeseiro, Salvador Ribes, José Ródenas, Víctor Ruiz, César Sánchez, David Sánchez, José Enrique Sánchez, Rubén Sánchez, Javi Sanchis, José Francisco Sanchis, José Sastre, Dennis Serban, Pep Serer, José Vicente Simeón, Roberto Soldado, José Vicente Soto, Óscar Téllez, Luciano Vietto y Juan Bernat.