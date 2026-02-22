David Torres 22 FEB 2026 - 19:40h.

Compartir







VillarrealEl Villarreal y el Valencia se miden este domingo en La Cerámica en un duelo autonómico con objetivos muy dispares: la lucha por una plaza en la Liga de Campeones en el caso de los locales y la permanencia en el caso de los visitantes. El equipo de Marcelino García Toral es consciente de que debe mantener su buen rendimiento como local y reafirmarse tras una serie de resultados negativos como visitante frente a un Valencia que necesita sumar puntos que lo alejen del descenso y, a su vez, que aumenten su autoestima y su confianza.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones de Villarreal y Valencia CF en el derbi de la Jornada 25

El once titular del Villarreal ante el Valencia CF

El equipo de Marcelino García Toral es consciente de que debe mantener su buen rendimiento como local y reafirmarse tras una serie de resultados negativos como visitante frente a un Valencia que necesita sumar puntos que lo alejen del descenso y, a su vez, que aumenten su autoestima y su confianza.

Desde el lado local, el equipo mantiene las bajas de jugadores destacados como Gerard Moreno más las ausencias ya habituales del argentino Juan Foyth, Logan Costa o Willy Kambwala, mientras que es duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, que se recupera de unas molestias de tobillo; Alfon González se estrena en una lista y Dani Parejo fue baja de última hora.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Valencia CF para viajar a Villarreal con una duda resuelta

Con todo, el Villarreal CF sale con: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikataudze.

El once titular del Valencia CF en La Cerámica

Desde el lado visitante, el Valencia llega con un chute de energía después de su importante victoria en el derbi valenciano. El equipo del señalado Carlos Corberán supo reaccionar ante el Levante para cortar una mala dinámica de resultados y salir de los puestos de descenso a los que cayó antes del encuentro.

Para el partido, Corberán recupera a Thierry Rendall y Arnaut Danjuma después de sus molestias y a Copete después de cumplir ciclo de tarjetas. Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Rubo Iranzo y Diego López se mantienen como bajas. Además, Lucas Beltran fue duda por molestias en la rodilla que ha arrastrado durante la semana y que no le han dejado entrenar con normalidad, y que fue duda hasta última hora para la convocatoria.

Con todo, el Valencia CF sale con: Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani; Lucas Beltrán y Sadiq.