Carlos Corberán analiza derbi Villarreal - Valencia CF

Thierry y Danjuma se apuntan al derbi: repaso a la enfermería che

Carlos Corberán ha comparecido este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar el derbi Villarreal-Valencia CF de este domingo, repasar las bajas y repasar la actualidad deportiva del equipo. Los de Mestalla llegan con la tranquilidad de haber vencido al Levante en el derbi, pero conscientes de la dificultad de su rival y de la necesidad de sumar puntos en LALIGA para salir del pozo de la clasificación.

En ese sentido, Carlos Corberán ha comentado que saben la calidad del rival que tienen enfrente: "Somos conscientes de su nivel, con un buen entrenador, con una buena plantilla. Es una motivación, un reto enfrentarse a un rival de ese nivel, pero también por la necesidad de sumar puntos. Somos conscientes de su nivel, pero también de nuestras posibilidades. Veo a la plantilla muy bien. Así lo vivimos, con las ganas que tenemos de seguir sumando puntos, las ganas del nivel del rival que vamos a enfrentar y desde ese compromiso afrontarlo lo mejor posible"

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo está Thierry? Acaba contrato. Están en conversaciones para renovar

Me centro en buscar la mejora de mis futbolistas de todos. Ya dije que con la lesión de Foulquier iríamos al mercado. Sobre eso, habrá novedades en las próximas horas sabiendo que Titi estará en la convocatoria.

¿Podría ser titular?

Veremos mañana si puede ser titular. Es un paso importante tenerlo disponible

¿Qué opina de Renzo Saravia?

Sobre los jugadores que no están aquí prefiero no opinar

¿Condiciona mucho la victoria en el derbi?

"Somos muy conscientes de cuál es nuestra posición, de cuál es nuestra situación. Tenemos que mejorar, tenemos que ganar partidos, queremos hacerlo. Y una victoria previa no nos cambia nada. Somos conscientes de la lucha en la que estamos inmersos y de las ganas también que tenemos de ganar partidos, de darnos alegrías y también dárselas a los nuestros."

¿Ha trabajado de forma específica los cambios de estructura del Villarreal?

Es verdad que en el fútbol actual las estructuras se modifican mucho según atacas o defiendes y el Villarreal lo hace muy bien. Un extremo más puro ataca por la derecha, un lateral por la izquierda. Sacan el balón con tres. En defensa es un 1-4-4-2 muy reconocible y que tiene grandes jugadores. Transitan muy rápido. Se observan y se trabajan a partir también de tus matices.

¿Cómo se trabaja ante un rival que sólo ha perdido en casa ante Madrid y Barcelona?

El Valencia CF empató en La Cerámica y frenó una racha de cinco derrotas el año pasado

Forma parte del pasado. Lo que pasó hace un año queda ahí.

Marcelino habló de su etapa en el Valencia. ¿En qué fase se encuentra el Valencia?

Estamos en el momento actual de una temporada en la que no tenemos los puntos que queremos. Respeto a Marcelino, ahí está su carrera. No entro a valorar sus palabras, además es el técnico que le dio el último título al Valencia CF. QUerem

Repaso a las bajas

Copete vuelve tras sanción, vuelven Danjuma y Thierry y el jugador que es duda va a ser Lucas Beltrán, que ha tenido problemas toda la semana

¿Partido especial por ser un derbi?

Todos los partidos entre la Comunidad Valenciana tienen ese componente de rivalidad. Para nosotros es importante y por la necesidad de los puntos. Cada partido el equipo tiene que jugarlo para sumar los tres puntos por la situación clasificatoria y así lo vamos a vivir. Es especial por ser de la Comunidad e importante por la situación actual"

Javi Guerra vuelve a un centro del campo con muchas opciones ¿Quizá es la mejor zona del campo?

En el medio del campo tenemos muchas opciones, cinco futbolistas específicos en esa posición. Los hay con más llegada que otros, como Javi Guerra o Ugrinic; luego tenemos jugadores más posiciones como Guido o Pepelu y luego Santamaría que puede alternar. Para mí son tan importantes los que empiezan como los que acaban.