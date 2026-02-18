Carlos Corberán vuelve al Ciutat y se pasa al espionaje

David Torres 18 FEB 2026 - 21:43h.

Por qué se juega hoy el Levante vs Villarreal de LaLiga EA Sports

Carlos Corberán en el Ciutat para ver al Villarreal de Marcelino

ValenciaCarlos Corberán no desaprovechó la oportunidad para presenciar en directo a su próximo rival. El técnico del Valencia CF se ha dejado ver este miércoles de nuevo en el palco del Ciutat de València, dónde el domingo ganó el derbi, para espiar en directo al Villarreal de Marcelino García Toral.

Así, en el descanso del encuentro, al entrenador de Cheste se le ha visto charlar amigablemente en el palco del Ciutat de València mientras, a buen seguro, tomaba notas de un Villarreal que tuvo que esperar hasta la segunda parte para ponerse por delante en el marcador.

El Villarreal que pudo espiar Corberán

El Villarreal llega este partido ante Levante con la necesidad de recuperar puntos para abrir distancias sobre sus perseguidores y romper su mala dinámica, ya que suma tan solo una victoria en los seis últimos partidos ligueros, en los que no ha ganado en sus tres últimos desplazamientos.

Los de Marcelino García Toral han perdido el colchón que tenían sobre sus perseguidores, sobre todo con el Real Betis, al que ahora aventaja en solo cuatro puntos, en la pelea por las plazas de Liga de Campeones.

Para este encuentro, el ex técnico del Valencia CF sin poder contar con el delantero Gerard Moreno, que sigue sin recuperarse de sus molestias musculares, ni con Dani Parejo, que con molestias musculares, era duda para este partido.

Por contra, Marcelino recuperaba a Sergi Cardona y Alberto Moleiro, que tuvieron que ser suplentes en Getafe por un proceso vírico.

Mikautadze adelanta al Villarreal

El Villarreal gozó, con un remate del centrocampista Alberto Moleiro que se topó con el palo, de la ocasión más clara de la primera parte del partido que le enfrenta este miércoles al Levante, correspondiente a la jornada 16 de la Liga EA Sports y que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica.

En el minuto 29, el Villarreal estuvo a punto de adelantarse después de un saque de banda que prolongó dentro del área Rafa Marín y que cabeceó Moleiro, pero el balón terminó topándose con la madera de la portería de Mathew Ryan.

Justo antes del descanso, el Villarreal tuvo una nueva ocasión con un remate dentro del área de Ayoze Pérez, pero su disparo salió demasiado centrado ante un Ryan bien posicionado que blocó el balón.

Sin embargo, un solitario gol de Georges Mikautadze en el minuto 57 decantó el duelo entre el Levante y el Villarreal, correspondiente a la jornada 16 de la Liga EA Sports, que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica y se disputó este miércoles en el Ciutat de València y del que Corberán no perdió detalles