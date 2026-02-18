David Torres 18 FEB 2026 - 07:36h.

Por primera vez un equipo gana en los dos estadios en el mismo año

ValenciaCarlos Corberán, cuestionado por los últimos resultados, no sólo salió reforzado del derbi, ya tiene un nuevo logro que nadie podrá quitarle. El técnico de Cheste es el primero en toda la historia del derbi (151 partidos) que ha hecho doblete contra el vecino en una misma camaña.

Así, el Valencia, tras su victoria de este domingo en el Ciutat de València por 0-2, se ha convertido en el primer equipo de la ciudad que gana las dos ediciones del derbi con el Levante en Primera División.

Un doblete marcado por la rivalidad y la polémica

El equipo de Carlos Corberán ya se había impuesto a su 'vecino' en el derbi de la primera vuelta, en el que venció en Mestalla por 1-0.

Los dos equipos de la ciudad han coincidido en diecisiete campañas en la máxima categoría del fútbol español pero en las dieciséis anteriores no se había repetido ganador.

En estas diecisiete campañas, el derbi solo ha acabado en empate en tres ocasiones en la primera vuelta de la Liga, lo que imposibilitaba ya que uno de los dos ganara los dos choques.

Fue en las campañas 2007-08, 2017-18 y 2018-19, en las que se registró un empate sin goles en Mestalla, un 1-1 en el Ciutat y un 2-2 en ese mismo escenario.

De las otras catorce campañas, el Valencia se impuso en doce ocasiones en el derbi de la primera vuelta, en ocho como local en Mestalla y en cuatro en el estadio de su vecino.

Pero hasta este domingo no había podido culminar el doblete, puesto que el Levante le ganó el segundo derbi en seis de esas ocasiones en las el equipo blanquinegro venció en la primera vuelta y ambos empataron en cinco y ha sido en esta en la que ha sumado un segundo triunfo.

En el caso del Levante, se impuso en dos ocasiones en el derbi de la primera vuelta, en ambos casos en su propio campo, pero en la campaña 2012-13, tras el 1-0 firmó un 2-2 en Mestalla, y en la 2014-15, tras el 2-1 del Ciutat cayó 3-0 en el campo del vecino.