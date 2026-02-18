El partido corresponde a la jornada 16 y se debería haber jugado en diciembre

La lucha por el descenso, al rojo vivo: 11 equipos, 14 jornadas y una predicción sorprendente

El Levante UD y el Villarreal CF disputan este miércoles el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Un duelo que se aplazó en su momento y que coincidirá con cuatro partidos de la Champions League, entre ellos la visita del Atlético de Madrid al Brujas en esta ida de los playoffs.

Pero, ¿por qué se juega hoy este partido? El duelo corresponde a la jornada 16, por lo que se debería haber disputado durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, hace más de dos meses. Concretamente, estaba fijado por LaLiga para el domingo 14 de diciembre a las 18:30 horas. Pero nunca se llegó a jugar.

Por qué se aplazó el Levante-Villarreal

La RFEF tuvo que tomar la decisión de aplazar el encuentro debido a una alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia que emitió el Centro de Emergencias de la Generalitat. El objetivo no era otro que evitar desplazamientos de los aficionados, de los trabajadores y de los propios clubes hasta el Ciutat de Valencia por motivos de seguridad.

A partir de ahí, los dos clubes estaban obligado a buscar una fecha. El Villarreal cayó eliminado de la Champions League a las primeras de cambio, así que finalmente optaron por ubicar el partido esta semana de febrero, más de dos meses después, conscientes ya de que el cuadro groguet no tendría que disputar el playoff.

El partido, además, se antoja clave en las dos zonas distintas de la tabla. El Villarreal busca un triunfo que le permita alejarse del Atlético de Madrid en esa lucha por la tercera plaza, mientras que el Levante está en plena lucha por la permanencia, aunque algo descolgado. Un triunfo le permitirá recobrar algo de vida y colocarse a 4 puntos del Rayo, que ocupa de momento los puestos de salvación. Y a su vez, apretar aún más la lucha por la zona baja, en la que hay hasta 11 clubes involucrados.