Marcelino García Toral ha comparecido en sala de prensa. Antes de explicar el evidente bajón de nivel en LALIGA en los últimos años, ha valorado las bajas constantes que sufre el Villarreal CF de cara al partido ante el Levante UD, especialmente en el caso de Gerard Moreno y otros jugadores como Ayoze Pérez y Thomas Partey, que apenas han estado disponibles este curso. A continuación, sus palabras más destacadas:

Los lesionados para el partido: "Gerard va a ser baja, seguro. Y Dani Parejo creo que también tiene un problema muscular leve. Valoraremos hoy, después del trámite, si llega para este partido. Pero si no es para este partido, creemos que para el siguiente sí podrá estar disponible, en un principio. Porque le hicieron pruebas ayer a la tarde y tampoco tengo ahora mismo un conocimiento muy detallado del problema que ha tenido".

Las constantes lesiones del Villarreal: "Este año el tema de lesiones nos ha salido mal. Porque en la pretemporada ya tuvimos tres lesiones muy graves. Y luego en enero tuvimos otra lesión muy grave. Que no suele ser normal tener tantas lesiones y tan graves en una misma temporada. Pero bueno, son circunstancias que ocurren en el fútbol. Gerard la temporada pasada siguió una dinámica todavía peor que esta temporada. Ayoze también tuvo algunos episodios, pero eso no le impedía coger un buen ritmo que este año todavía no ha adquirido. Esa es la realidad. Nosotros intentamos buscar el mejor rendimiento de todos y cada uno. Los jugadores, las lesiones... es una parte de la competición, digamos, del juego. Y bueno, pues a todos nos agrada no tener lesionados. Pero creo que en el fútbol actual las lesiones es algo que está presente en la mayoría o en la totalidad de los equipos".

Moleiro ha superado la fiebre: "Los dos jugadores que tuvimos con un proceso febril agudo justo 24 horas antes del partido contra el Getafe están disponibles los dos. Han entrenado con normalidad. Esperemos que de hoy a mañana, con estos cambios de temperatura que estamos teniendo, no nos surja ningún otro proceso".

La juventud de la plantilla, según Marcelino: "Pues mira, esto lo sabíamos. Y si lo sabíamos, pues lo tenemos que asumir. Y no vale lamentarnos. Cuando haces una plantilla, y cuando haces un equipo, y cuando se lesionó Juan Foyth, sabíamos en la situación en la que estábamos. Pues optamos por traer a otro jugador de 20 años. Y con poca experiencia. Y esto, pues es los futbolistas que tenemos. Que para mí son muy buenos. Y que tenemos que trabajar. Y seguro que vamos a lograr la estabilidad defensiva. ¿Que necesitamos ahora ese punto de ser durante varios partidos contundentes? Sí, lo necesitamos. ¿Cómo se logra? Con trabajo. Actitud tienen extraordinaria. Estoy súper contento con ellos. Capacidad tienen. Experiencia, que es algo muy importante en esa zona del campo, no la tenemos. Pues tenemos que jugar con los otros valores que tiene el equipo. Pero es una realidad. Si tenemos 20, 21, 22, 23, con pocos partidos en primera división todos los futbolistas, pues es la situación por la que apostamos. Acertada o equivocadamente, pero es la real. Y como es la real, pues tenemos que afrontarla. Y la afrontamos. Y seguro que vamos a lograr el rendimiento"