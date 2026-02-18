David Torres 18 FEB 2026 - 12:28h.

Los dos jugadores tienen opciones de llegar al derbi del domingo

Lesión de Diego López: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Valencia CF

El técnico del Valencia, Carlos Corberán vuelve a sonreír, no sólo porque ha regresado a la senda de la victoria en el derbi valenciano ante el Levante, sino porque, tras los dos días de descanso a su plantilla, que ha vuelto a los entrenamientos este miércoles, dos caras nuevas y un tocado han regresado al trabajo y tienen opciones de llegar al choque contra el Villarreal.

El próximo encuentro de los valencianistas volverá a ser en domingo y fuera de casa. El Valencia se enfrentará al Villarreal en La Cerámica a las 21 horas, por lo que el equipo de Carlos Corberán dispondrá de cuatro sesiones para preparar el duelo autonómico.

Thierry y Danjuma, de vuelta

En estos primeros días de la semana, el Valencia estaba pendientes de la evolución de Diego López, que se quedó fuera de la convocatoria del derbi a última hora, y que estará diez días de baja, de cómo evolucionan las molestias de Thierry Rendall y Arnaut Danjuma, que hoy han confirmado las buenas sensaciones y han regresado al grupo con aparente normalidad.

Sobre ellos, ya dijo Carlos Corberán que esperaba que pudierar estar esta semana tras acabar el choque contra el Levante UD “La decisión de que no jugasen Thierry o Danjuma tiene una parte preventiva. Cuando se le hizo el escáner a Thierry no había lesión en el isquiotibial, pero sí que había un edema alrededor. Por eso se tomó la decisión de no forzarlo. Entendemos que estará listo para la próxima semana”, explicó sobre Thierry,

Mientras, explicó que el caso de Danjuma es similar, pero sí que aparecía lesión en la imagen. “Cada día sus sensaciones son mejores y entendemos que lo podremos recuperar para la siguiente semana”, explicó tras la victoria por 0-2 en el Ciutat.

Eray Cömert, que acabó con problemas físicos el derbi, también ha trabajado como uno más. De esta forma, las bajas del Valencia CF se reducen: Diakhaby y Foulquier se pierden toda la temporada y Julen Agirrezabala y Rubo Iranzo están cerca de regresar al grupo y Diego López podría trabajar sobre el césped la semana próxima.