Lesión de Diego López: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Valencia CF

Buenas vibras con Diego López: está tocado pero no es grave

ValenciaEl Valencia CF ha hecho oficial la lesión de Diego López. Está tocado pero no es grave, tal y como adelantó ElDesmarque. El futbolista se lesionó el sábado pasado, en la última sesión de trabajo previa al derbi. No parecía muy grave y, de hecho, entró en la convocatoria para jugar contra el Levante UD. Sin embargo, ya el domingo, el día del partido, las molestias no remitieron y el técnico decidió dejarlo fuera de la lista hasta el punto que Diego López vio el choque desde la grada.

Este mismo lunes, el club sometió a Diego López a diversas pruebas médicas, entre ellas una resonancia que ha detectado que el futbolista tiene un esguince en el ligamento de su rodilla izquierda. No obstante, según ha podido saber ElDesmarque, no es un esguince de los más graves y, aunque es baja segura para el derbi contra el Villarreal, podría incluso estar ante Osasuna. La previsión es de entre dos y tres semanas (parecida a la de Rubo Iranzo) y la evolución será la que dictamine su regreso a los terrenos de juego.

El jugador se suma a las bajas de Thierry y Danjuma, que podrían quizá volver ante el Villarreal y las de Julen Agirrezabala, Diakhaby, Foulquier y el ya mencionado Rubo Iranzo. El meta y el lateral derecho están a punto de regresar al grupo.

Parte médico de Diego López

De momento, el tiempo de baja no lo ha especificado el Valencia CF que sí ha emitido el siguiente parte médico oficial que ha emitido el conjunto de Mestalla confirmando la lesión del delantero asturiano:

Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que sufrió en el entrenamiento del pasado sábado.

El extremo valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo.