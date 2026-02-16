David Torres 16 FEB 2026 - 17:34h.

Carlos Corberán entrenó en Paterna con cinco futbolistas y varios del juvenil

Quién es Aarón Mayol, el juvenil ex del Levante UD que puede debutar en el derbi

Compartir







ValenciaEl técnico del Valencia, Carlos Corberán, ha dado dos días de descanso a su plantilla, que volverá a los entrenamientos este miércoles a las 10:45 horas después de la victoria de este domingo en el derbi valenciano ante el Levante. Sin embargo, cinco futbolistas y el propio entrenador, han decidido no tomárselas y esta mañana ha habido "clases particulares" tras el derbi.

Y es que, según ha podido saber ElDesmarque, Guido Rodríguez y Dani Raba del primer equipo, David Otorbi y Joel Fontanet del filial y Aarón Mayol, del juvenil, sí han acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna dónde estaba el entrenador, Carlos Corberán, que ha organizado, junto a otros futbolistas del juvenil, una sesión improvisada de trabajo, aprovechando la presencia de cinco de los futbolistas que estuvieron en el derbi.

PUEDE INTERESARTE Valencia es de Primera: Que nunca nos falte el derbi pero aprendamos a vivirlo

Dos días de descanso pendientes de los lesionados

El próximo encuentro de los valencianistas volverá a ser en domingo y fuera de casa. El Valencia se enfrentará al Villarreal en La Cerámica a las 21 horas, por lo que el equipo de Carlos Corberán dispondrá de cuatro sesiones para preparar el duelo autonómico.

No obstante, es habitual que los futbolistas lesionados acudan a la Ciudad Deportiva a tratarse y no tengan descanso. Son los casos de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall, Arnaut Danjuma y Diego López, que se ha hecho pruebas este lunes.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF no denunciará el botellazo a Cömert pero Competición puede entrar de oficio

El Valencia, no obstante, estará pendiente de la evolución de los tocados tal y como explicó Corberán en rueda de prensa. “La decisión de que no jugasen Thierry o Danjuma tiene una parte preventiva. Cuando se le hizo el escáner a Thierry no había lesión en el isquiotibial, pero sí que había un edema alrededor. Por eso se tomó la decisión de no forzarlo. Entendemos que estará listo para la próxima semana”, explicó sobre Thierry,

Mientras, explicó que el caso de Danjuma es similar, pero sí que aparecía lesión en la imagen. “Cada día sus sensaciones son mejores y entendemos que lo podremos recuperar para la siguiente semana”, explicó tras la victoria por 0-2 en el Ciutat.