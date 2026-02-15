Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Quién es Aarón Mayol, el juvenil ex del Levante UD que puede debutar en el derbi

Aarón Mayol
Aarón Mayol. Valencia CF
ValenciaCarlos Corberán ha echado mano de hasta el juvenil para completar la convocatoria del Valencia CF ante el Levante UD. El técnico, ante las bajas de Agirrezabala, Thierry, Foulquier, Diakhaby, Copete y Danjuma; ha citado a cuatro futbolistas del filial y a un juvenil, Aarón Mayol, que tiene una historia curiosa y que podría vivir su gran día este domingo después de estar más de media semana trabajando con el primer equipo y entrar en la lista de convocados.

Aarón Mayol
Aarón Mayol. Instagram
¿Quién es Aarón Mayol?

Aarón Mayol es un pivote del juvenil (juega con el 6 a la espalda) que el Valencia CF fichó la temporada pasada procedente de la Escuela del Levante UD. Jugador con un potente físico a pesar de su edad (17 años), no es lateral derecho como tal aunque sí que, de forma esporádica ha ocupado esa posición en el conjunto granota y en la selección valenciana de su categoría. Sin embargo, Corberán lo ha visto entrenar, le gusta y, las lesiones y las necesidades del filial (que sólo tiene un lateral derecho operativo) hicieron que el turno le llegara a este joven futbolista.

Parece poco probable que juegue el derbi, pero si lo hiciera Aarón Mayol se convertiría en el jugador número 139 que vista ambas camisetas. Le acompañan en este aventura tres canteranos más: Vicent Abril (portero); Joel Fontanet (central) y David Otorbi (extremo).

Convocatoria del Valencia CF ante el Levante UD

Con Aarón Mayol esta es la convocatoria completa del Valencia CF para el derbi de esta tarde.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà y Jesús Vázquez

Centrocampistas: ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Largie Ramazani, Lucas Belltrán, Diego López, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba y Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril, Aarón Mayol, Joel Fontanet y David Otorbi

Bajas por sanción: Copete

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Thierry, Danjuma y Diakhaby

Descartes técnicos: No hay

Temas