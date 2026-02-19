David Torres 19 FEB 2026 - 12:59h.

Segundo entrenamiento con el grupo, la duda es si podrán ser titulares: hay cuatro bajas más

Carlos Corberán vuelve al Ciutat y se pasa al espionaje

El lateral derecho portugués Thierry Rendall y el atacante neerlandés Arnaut Danjuma realizaron buena parte del entrenamiento con el Valencia CF este jueves después de no estar disponibles la pasada semana para jugar ante el Levante en el Ciutat de València.

Tras la victoria en el derbi valenciano y dos días libres, Thierry y Danjuma se incorporaron al entrenamiento el miércoles junto al resto de sus compañeros y, según fuentes oficiales del club, completaron una parte con normalidad en la vuelta al trabajo del equipo para preparar el partido de este domingo ante el Villarreal en La Cerámica. Este jueves han avanzado un poco más, por lo que hay fundado optimismo en que puedan jugar.

Thierry tenía un edema en el isquiotibial y Danjuma padecía una pequeña lesión en el psoas, según explicó Carlos Corberán en la previa del partido ante el Levante.

Además, el suizo Eray Cömert, que fue sustituido ante el equipo azulgrana por molestias antes de convertirse en el protagonista por su polémica celebración ondeando un banderín con su camiseta que derivó en una tangana y el lanzamiento de botellas al césped, también se ejercitó con normalidad después recibir tratamiento de fisioterapia en Paterna tanto el lunes como el martes.

El parte de bajas del Valencia CF

A excepción de los lesionados Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, Rubo Iranzo y Diego López, el resto del equipo completó la sesión a las órdenes de Carlos Corberán, que buscará otra victoria para seguir alejándose del descenso ante un rival con menos descanso, pues el conjunto amarillo disputa este miércoles su partido aplazado de la jornada 16 ante el Levante en el Ciutat de València.