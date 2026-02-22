David Torres 22 FEB 2026 - 11:43h.

Carlos Corberán tiene la duda de Lucas Beltrán y avisa al grupo: "Una victoria previa no nos cambia nada"

El Valencia CF viajó en el día, come en el hotel y luego irá al campo

El Villarreal y el Valencia se enfrentan en la vigésimo quinta jornada de LaLiga este domingo en La Cerámica, donde los locales no han perdido este duelo autonómico desde hace nueve años. Contra esa estadística y con la necesidad de seguir sumando para escapar del pozo, Carlos Corberán, con la duda de Lucas Beltrán hasta última hora, ha dado una lista de convocados en la que sí están Thierry Rendall y Arnaut Danjuma, que tras perderse el duelo del Levante, están absolutamente recuperados de sus lesiones musculares. Falta por saber si están para jugar de inicio o no.

El futbolista que no entró en la lista fue Diego López, recientemente lesionado con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. López fue baja toda la semana al igual que los lesionados Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier y Rubo Iranzo. Ninguno de ellos están en la convocatoria.

Una duda resuelta

"Con respecto al partido contra el Levante UD vuelve Copete, Thierry, Danjuma. Diego López está fuera de la lista con molestias y Lucas Beltrán es duda por unas molestias en la rodilla" Veremos como evoluciona en las próximas horas", explicaba Corberán en la previa. Lucas Beltrán finalmente ha viajado. Completan la convocatoria los canteranos David Otorbi y Vicent Abril

Convocatoria del Valencia CF ante el Villarreal

El equipo viajó en el día hasta Castellón. Se alojará en el hotel dónde comerá y descansará hasta media tarde, momento en el que se dirigirá al estadio de La Cerámica.

Estos son los jugadores que se han desplazado finalmente y que podrán participar esta misma noche en el choque correspondiente a la Jornada 25 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Thierry, Eray Cömert, César Tárrega, Copete, Unai Núñez, José Luis Gayà y Jesús Vázquez

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Largie Ramazani, Lucas Belltrán, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba y Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril y David Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Diego López, Agirrezabala, Foulquier y Diakhaby

Descartes técnicos: No hay