David Torres 20 FEB 2026 - 07:17h.

Compartir







ValenciaPartido trascendental para ambos equipos, el que se disputa este domingo en el estadio de La Cerámica (21 horas). Tanto el Valencia como el Villarreal ponen el liza tres puntos vitales para sus necesidades que, por desgracia, para los valencianistas, son bien diferentes.

En ese sentido, el Villarreal, que se quitó una espina trás ganar al Levante este miércoles en el Ciutat de Valencia, quiere seguir sumando para afianzarse en la tercera posición de la clasificación y, por ende, volverá a jugar la Champions League. Enfrente tendrá un Valencia CF con energías renovadas después de haber ganado también al Levante, pero esta vez el domingo pasado en un derbi dramático que le sirvió para escabullirse momentáneamente de las posiciones de descenso.

El posible once titular del Villarreal CF

Marcelino García Toral tendrá que hacer rotaciones para administrar el cansancio de sus futbolistas. El técnico de Careñes recuperaba a Sergi Cardona y Alberto Moleiro para el Levante después de superar un proceso vírico.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán vuelve al Ciutat y se pasa al espionaje

Para este encuentro, el ex técnico del Valencia CF mantiene las dudas de Gerard Moreno, que sigue sin recuperarse de sus molestias musculares, y de Dani Parejo, que también con molestias físicas, se perdió el choque contra el Levante UD. Además, Rafa Marín se resintió en el Ciutat de un esguince de tobillo y es complicado que llegue al domingo. Kambwala, Pedraza, Pau Cabanes y Foyth son bajas seguras

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán recupera su banda derecha

Acertar las variaciones de Marcelino es complicado pero todo apunta a que volverá Renato Veiga por Rafa Marín y Pedraza tras descansar. Parejo, si se recupera sus problemas musculares, entrará en la medular por Comesaña o Pape Gueye. Buchanan o Oluwaseyi pueden dar descanso a Pépé.

Con todo, el posible once del Villarreal podía ser el siguiente: Luiz Junior; Pedraza, Veiga, Pau Navarro, Mouriño; Parejo, Pape Gueye, Moleiro, Buchanan; Pépé y Mikautadze.

El posible once del Valencia CF en La Cerámica

Carlos Corberán tiene muchas más bajas y más necesidades que su contrincante, aunque ha tenido más descanso para preparar el choque. A saber, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier se pierden la temporada completa; Diego López y Rubo Iranzo son baja con un esguince; Julen Agirrezabala aún no está recuperado de su lesión muscular y los dos únicos tocados que podrían llegar al partido son el lateral derecho Thierry Rendall y Arnaut Danjuma.

La gran duda es si el lateral está para ser titular. Si no llega, lo normal es que el técnico de Cheste apueste por Unai Núñez, ya sea en una defensa de tres centrales o como improvisado defensa en el costado. En el centro de la zaga volverá Copete tras sanción junto a Eray Cömert y en la izquierda jugará Gayà.

Guido Rodríguez podría tener opciones en el pivote en detrimento de Pepelu y formar un trivote con Guerra si no mantiene a Ramazani y Ugrinic, dejando el ataque para Lucas Beltrán, Sadiq y Rioja.

Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por Dimitrievski; Gayà, Copete, Cömert, Unai Núñez o Thierry; Pepelu o Guido, Ugrinic, Guerra o Ramazani, Rioja; Beltrán y Sadiq