Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 14:49h.

Posibles alineaciones de Villarreal y Valencia CF en el derbi de la Jornada 25

Recuerda sus años en Mestalla

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes que en el Valencia se tomó la decisión de “destruir inmediatamente un equipo ganador”, en alusión a la deriva deportiva en los últimos años del equipo de Mestalla, próximo rival en LALIGA EA SPORTS.

El asturiano razonó su afirmación al recordar que el cuerpo técnico que él lideraba y varios jugadores salieron de la entidad en 2019 tras haber logrado conquistar la Copa del Rey. “Cada uno planifica y el dueño del club hace lo que considera oportuno. A mí no me corresponde enjuiciar si está bien o mal”, indicó el preparador, que añadió que todo aquello es “historia” y que su única motivación es “jugar este partido en el campo e intentar ganar”. Marcelino garantizó que no hay “nada más allá” de motivación en el partido ante el Valencia que “tres puntos importantes” y aseguró que es una persona que “no vive de revanchismos”.

“Vivo el presente de forma mesurada. Le estoy agradecido al Valencia y a su afición por dos años extraordinarios con un final no deseado por nadie, salvo por el que tomó la decisión final”, argumentó. En lo estrictamente deportivo, Marcelino pronosticó un partido de “máxima dificultad” para el Villarreal ante un Valencia del que dijo que es “un buen equipo, con una estructura clara y buenos futbolistas que han recuperado el nivel”.

“Habían sido irregulares fuera de casa, pero han ganado dos de las últimas tres salidas y en la otra estuvieron cerca de sumar”, recordó el asturiano, que apostilló que estos duelos de rivalidad siempre tienen además añadido “un componente emocional”.

Los números del Villarreal

Marcelino defendió los números de su equipo esta temporada a pesar del desgaste en la Champions y bromeó al recordar que en una semana tres de los equipos de la Comunidad Valenciana “hemos jugado un triangular”, en alusión a los enfrentamientos consecutivos entre Valencia, Levante y Villarreal.

“El partido ante el Valencia será diferente, pero igualmente difícil. Ni más ni menos que el del Levante, porque ellos también tienen necesidad”, afirmó el asturiano, que confirmó la recuperación de Dani Parejo y la baja para este partido de Gerard Moreno. Rafa Marín es duda por un esguince, mientras Alfon, incorporación en el mercado de invierno, tiene muchas opciones de debutar en la convocatoria.