David Torres 19 FEB 2026 - 19:15h.

Copete vuelve a encender la alarma en Mestalla

"Se pasa muy mal cuando estás fuera"

ValenciaEl defensa del Valencia CF, José Copete, vuelve a la convocatoria este domingo tras haber cumplido un partido de sanción ante el Levante. El central, que probablemente también regrese al once titular contra el Villarreal, ha repasado la actualidad del equipo y del próximo partido ante el conjunto castellonense. Motivado ante un rival que conoce porque estuvo en su cantera, el andaluz explica que se encuentra “Con ganas de ayudar al equipo. La victoria te refuerza mucho en el trabajo, con la idea del míster y del cuerpo técnico y se trabaja mejor después de conseguir un triunfo”.

El central ha comentado en VCFMedia además las siguientes cuestiones:

El calendario se aprieta

“Vemos que LALIGA esta muy igualada y sumar de tres es muy importante, también hacerse fuerte en casa. Queda mucho, va a ser una segunda vuelta complicada porque hay muchos equipos peleando y nosotros vamos a salir a cada partido a ganar y desde ya pensando en el domingo”.

Han mejorado en los encuentros a domicilio

“Estamos con mucha confianza. Era un mensaje claro que teníamos. En Mestalla es importante hacerse fuertes, pero también fuera. A domicilio tiene que ser un plus adicional. Le hemos damos importancia y conseguimos la victoria ante el Getafe CF y el Levante UD”.

Máxima igualdad en LALIGA

“Está todo tan igualado que ganas dos partidos y subes posiciones. Siempre lo digo, no hay que irse del partido más cercano. Hay que prepararlo bien y siempre hay que estar centrado en el próximo partido”.

¿Qué le parece el Villarreal CF?

“Es una de las mejores plantillas de LALIGA. A la vista está. Vamos a tener nuestras posibilidades y vamos a por los tres puntos. El equipo está muy capacitado de ganar. Esperamos a un Villarreal que su mayor virtud son las transiciones y con jugadores que atacan bien los espacios, dinámicos”.

Portería a cero es importante

“Es primordial. Es clave. Mínimo te aseguras un punto. Te refuerza al equipo y esa mentalidad hay que tenerla siempre".

Mejoría del equipo

“Estamos creciendo mucho. El equipo ha tenido mucha mejoría. Todavía tenemos que mejorar. Aunque hagamos portería a cero no es solo de la defensa, también es fruto del trabajo de todo el equipo, empezando por los delanteros. Los primeros defensores son nuestros delanteros, Hugo, Lucas, Umar... Cada vez ganamos más duelos y eso nos ayuda en la solidez. Ver el esfuerzo de los compañeros, contagia y nos ayuda entre nosotros".

¿Y usted cómo se encuentra?

“Con confianza y ganas de ayudar al equipo. Me quedé fuera y cuando estás fuera se pasa muy mal. El jugador siempre quiere estar en el campo”.

Pasado en el Villarreal CF

“Formé parte de la cantera. Estuve dos años en la cantera. El trato fue muy bueno y tengo muy buenos recuerdos. Me ayudaron a crecer en lo personal y en lo futbolístico. Hay rivalidad, pero no más allá de los tres puntos”.

Próximos encuentros en el Estadio de Mestalla

“No me gusta hablar de los próximos partidos. Será muy importante sumar de tres, no va a ser fácil. Tenemos que ajustar todo para llegar de la mejor manera posible”.