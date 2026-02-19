David Torres 19 FEB 2026 - 21:37h.

Los dos estuvieron juntos en el Roig Arena

Copete: "Estuve dos años en Villarreal, hay rivalidad pero no más allá de los tres puntos"

ValenciaEl derbi de la Comunitat Valenciana que este domingo enfrentará al Villarreal y al Valencia CF en el Estadio de La Cerámica ya ha comenzado. Javi Guerra y Gerard Moreno ya han hablado sobre el choque, se han tanteado y, a buen seguro, se han citado para el partidazo.

Tiempo tuvieron porque estuvieron bien cerca y bien atentos a la clasificación del Valencia Basket que eliminó al Asisa Joventut con solvencia y ya está en las semifinales.

Gerard Moreno, duda para el derbi

El Villarreal, que ganó este miércoles al Levante, ha descansado hoy y vuelve a entrenarse este viernes, una sesión en la que el técnico deberá evaluar el estado de Rafa Marín, que se retiró por una torcedura de tobillo, así como de Dani Parejo y del propio Gerard Moreno, ambos fuera por problemas musculares ante los granotas. Alfon, aún en proceso de recuperación, está casi descartado mientras que Kambwala, Pedraza, Pau Cabanes y Foyth son bajas seguras.

Javi Guerra llega de dulce

Mucho mejor llega un Javi Guerra que fue el autor de las dos asistencias de gol en el derbi Levante-Valencia CF de la semana pasada. El joven valencianista, que se formó en la cantera del Villarreal CF hasta que lo pescó el Valencia CF afronta un partido importante para él porque estuvo allí mucho tiempo y sabe la rivalidad que hay. "Creo que no será un partido más porque es un derbi", decía en su día. De hecho, cabe recordar que el submarino amarillo sigue teniendo el 30% de sus derechos.

Ahora al valencianista le falta dar el salto a la titularidad que perdió en detrimento de Ugrinic. La ausencia de Diego López, si Corberán opta por un trivote, podría facilitarle su regreso al once titular.