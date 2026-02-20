David Torres 20 FEB 2026 - 11:31h.

La reflexión de Marcelino con el bajón de nivel de LALIGA: "Valencia o Sevilla no están donde les corresponde"

Ver a Parejo y Marcelino en el Villarreal sigue doliendo

Compartir







ValenciaEl reencuentro del Valencia CF de Peter Lim con su pasado más glorioso con Marcelino y Parejo sigue doliendo. Y es que, un Villarreal-Valencia como el de este domingo ya nunca es un partido más. La rivalidad deportiva en las últimas décadas ha crecido de forma exponencial pero, en el último lustro, el trasvase de la figura y de un entrenador querido, y maltratados por la propiedad en Valencia, y ahora idolatrados en Villarreal ha añadido un picante a este derbi que vive su edición número 82.

Será un partido de reencuentros. Por ejemplo, será la décima vez que Dani Parejo vuelva a enfrentarse al conjunto de Mestalla, dónde fue ídolo y capitán del último título antes de que Peter Lim lo regalara al Villarreal en un verano en el que también dejó salir a precio de saldo a Francis Coquelin, hoy en el Nantes. Han sido diez ocasiones, pero a los valencianistas verlo de amarillo le sigue doliendo.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán vuelve al Ciutat y se pasa al espionaje

Marcelino, ídolo y verdugo

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, solo ha sufrido una derrota en 10 partidos como local en LaLiga ante el Valencia (6V 3E) aunque su equipo solo ha ganado dos de los últimos seis (3E 1D). Sin embargo, en la primera vuelta volvió a ganar en Mestalla por 0-2.

PUEDE INTERESARTE Thierry y Danjuma se apuntan al derbi: repaso a la enfermería che

Marcelino acaba de superar los 200 partidos como entrenador en el Villarreal, en un carrera profesional como técnico en la que ya ha superado los 500 partidos oficiales. De estos, Marcelino dirigió al Valencia en 110 encuentros de competición oficial y logró la victoria en exactamente la mitad. Además clasificó al equipo en las dos campañas (17-18 y 18-19) para la Liga de Campeones como cuarto del campeonato español.

Tras haber clasificado por segunda vez consecutiva al equipo para la Liga de Campeones y haber conquistado la Copa del Rey unos meses antes, el entrenador fue despedido el 11 de septiembre de 2019, con la Liga ya empezada y tras haber derrotado al Mallorca en la tercera jornada.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF no estará solo en La Cerámica: 600 entradas ya han volado

Varios pesos pesados de la plantilla, uno de ellos Dani Parejo, mostraron públicamente su oposición a un despido que causó un hondo malestar en gran parte de los seguidores e incluso hubo un plante de los jugadores en su obligación de atender a los medios al entender que al no dar el club explicaciones oficiales de lo sucedido les usaba como escudo.

Unas semanas después, Murthy admitió que había habido una “pérdida de confianza” en Marcelino, que no gustaba la “muchísima influencia” que quería tener en los fichajes pero, sobre todo, que fueron las desavenencias públicas que mostró con el máximo accionista Peter Lim las que provocaron la decisión. “Era inaceptable un desafío y una discrepancia individual constante hacia ese modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario”, sentenció Murthy.

Marcelino, por su parte, dijo creer que el hecho de no haber seguido meses antes la recomendación por parte de los dirigentes de dejar pasar la Copa del Rey para centrarse en la Liga y que luego acabaran ganando el trofeo fue el detonante de un despido que arrastró después las salidas del secretario técnico Pablo Longoria y del director general Mateu Alemany.

Dani Parejo suma y sigue

El centrocampista Dani Parejo lleva 258 partidos con la camiseta del Villarreal CF, un registro que ya lo acerca a ser uno de los jugadores con más encuentros en el club. Esta cifra le permite equipararse con los mediocentros más importantes de la historia de la entidad, ya que está solo por detrás de los futbolistas Manu Trigueros, Bruno Soriano y Marcos Senna.

Dani Parejo, de 36 años, firmó por el Villarreal en la temporada 2020-21 tras llegar gratis desde el Valencia, donde era el capitán del equipo y tuvo una polémica salida con una rescisión de contrato, tras las críticas públicas del jugador por la política del club valencianista tras prescindir del entrenador Marcelino, que actualmente le dirige en el Villarreal, y del director general Mateu Alemany, hoy en el Atlético.

No obstante, sus 258 partidos están lejos de los 383 encuentors que disputo con el Valencia, dónde además ganó el último título que tiene el Valencia y levantó la Copa co capitán. El futbolista madrileño finaliza el contrato este próximo 30 de junio, por lo que habrá que ver si el club decide mantenerlo y firmar su continuidad por alguna temporada más, con lo que pueda ampliar dichos registros.