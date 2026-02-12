David Torres 12 FEB 2026 - 11:48h.

Ya agotó las entradas contra el Levante UD en minutos y ahora han volado las seiscientas

Lleno histórico en el Ciutat y Corteo de la afición del Valencia CF hasta el Ciutat

A pesar de las dificultades del equipo, la afición del Valencia CF, la más fiel de España según los datos de asistencia, ha vuelto a devorar las entradas también como público visitante. Si en el encuentro de este domingo ante el Levante apenas duraron siete minutos, este jueves se ha repetido la historia con la visita a La Cerámica, dónde Villarreal-Valencia disputarán el derbi regional el próximo 22 de febrero.

Han durado minutos

Alrededor de las 11 h de la mañana el Valencia CF hacía el siguiente anuncio: "El Valencia CF jugará el domingo 22 de febrero (21:00 horas) el partido de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS frente al Villarreal CF, en el que los nuestros buscarán la victoria.

Desde este jueves 12 de febrero, ya puedes adquirir tus entradas de público visitante para acompañar al equipo en el Estadio de la Cerámica por un precio de 30 euros".

Media hora después el Valencia CF tenía que comunicar ya por sus redes sociales que las 600 entradas disponibles habían volado. De esta forma, la única posibilidad de lograr más entradas es acudiendo a las taquillas del estadio

Corteo ante el Levante UD

Algo similar ocurrió en el duelo del Levante UD, cuando duraron siete minutos el medio millar de entradas ofrecidas. Así, en la zona visitante del Ciutat, además, habrá 405 seguidores del Valencia, aunque se espera que haya más seguidores valencianistas en otras zonas del estadio.

Además, la Curva Nord ha citado a los seguidores che a las 15 horas en las Torres de Serrano para, desde allí y a partir de las 17 horas dirigirse al estadio valencianista en un corteo che que sirva para motivar a sus futbolistas. El choque contra los granotas está previsto a las 18.30 horas.