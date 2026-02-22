David Torres 22 FEB 2026 - 20:57h.

Alineaciones confirmadas de Villarreal y Valencia CF en la Jornada 25 de LALIGA EASports

Guido sólo había jugado minutos en dos partidos

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ha apostado por un once titular con cuatro novedades respecto al derbi contra el Levante. El Valencia CF forma con Dimitrievski; Núñez, Cömert, Copete, Gayá; Ramazani, Guido Rodríguez, Ugrinic, Rioja; Javi Guerra y Sadiq para salir de inicio ante el Villarreal. Las cuatro novedades son Copete, que regresa tras sanción, Guido Rodríguez que se estrena como titular, Javi Guerra y Sadiq.

Hasta el momento, Guido Rodríguez había participado únicamente en dos partidos en LALIGA. Se estrenó ante el Real Madrid, jugando únicamente 18 minutos. La semana pasada frente al Levante UD salió a la hora de partido y, con él en el campo, llegaron los dos goles. A la tercera, Carlos Corberán le da la alternativa.

Ante el Villarreal, Guido se estrenó con cambio de sistema: el Valencia CF jugó con 1-5-3-2.

Carlos Corberán explica su once titular con Guido Rodríguez

Antes del comienzo Carlos Corberán explicaba la titularidad de Guido Rodríguez: "Guido tiene mucha experiencia, nos puede dar pausa y contención y esperamos que lo haga", ha dicho en Movistar +. "Todos los jugadores son importantes, pero tanto los que empiezan como los que acaban. Confianza en todos los jugadores, ya pasó contra el Levante con los que salieron del banquillo".

El técnico analizaba además el choque. "Las victorias dan confianza al grupo y al trabajo. Es más fácil que el equipo siga creyendo, pero consicentes de la exigencia del partido de hoy. Sabemos del nivel del rival, del gran entrenador, de los jugadores que tiene. Pero muy centrados en nosotros."

Por último, aseguró que no mira la clasificación antes de jugar los paritdos. "Nosotros estamos centrados en nosotros mismos, lo que suceda dependerá de que lo hagamos en el campo. Muy concentrados en hacer un buen partido. La ilusión y la motivación es muy grande".