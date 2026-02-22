Fran Fuentes 22 FEB 2026 - 23:03h.

El senegalés se erigió como el jugador decisivo del partido

Marcelino atiza a Peter Lim por su etapa en Valencia: "Se tomó la decisión de destruir un equipo ganador"

Compartir







El Villarreal CF logró vencer por dos goles a uno frente al Valencia CF en su partido correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Marcelino García Toral por su actuación en La Cerámica, uno por uno.

Luiz Júnior (6): Cometió un penalti con cierta torpeza. Luego se resarció sacando un paradón a Danjuma en un mano a mano, y le anticipó otro pase al espacio que le conllevó un golpe en la cabeza.

PUEDE INTERESARTE Alemania no da respiro por la plaza extra Champions de España: así va la clasificación

Santiago Mouriño (7): Le tocó sufrir de lo indo, pero estuvo correctísimo en defensa. Aunque es cierto que Gayà le superó en más de una ocasión, las contribuciones del colombiano han dado mucho más de lo que le han generado.

Pau Navarro (6): De más a menos. Empezó bien, con una buena defensa del área, varios despejes y, especialmente, un disparo bloqueado que fue clave. Muy atento al corte e incluso echando una mano a la espalda de Renato Veiga. Cuando entró Danjuma, este al espacio y Sadiq con el pase le encontraron la espalda en repetidas ocasiones, generando dos ocasiones claras de gol en apenas cinco minutos.

PUEDE INTERESARTE El reencuentro con Marcelino y Parejo sigue removiendo al valencianismo

Renato Veiga (5): Poco exigido por Sadiq. Se permitió defender muy hacia adelante, tanto en la anticipación como elevando la línea junto al resto de sus compañeros.

Sergi Cardona (5): Jugando en posiciones muy adelantadas. Incluso llegó a asomarse al área rival con un disparo desde la esquina del área. Apenas exigido en defensa.

PUEDE INTERESARTE El derbi de la Comunidad Valenciana comienza para Javi Guerra y Gerard Moreno en el Roig Arena

Nicolas Pépé (6): Un puñal por la banda derecha. Se hartó a regatear por ese costado, aunque le faltó decidir un poco mejor para generar ocasiones tras esos regates.

Santi Comesaña (7): Abarcó mucho terreno. Sin Parejo, le tocó dar un pasito adelante en la creación y, si bien se repartió la responsabilidad con Gueye, no estuvo acertado en el pase. Donde sí acertó fue a la hora de cargar el área para meter el gol del empate castellonense.

Pape Gueye (8): Gran partido del senegalés, que se desplegó ofensivamente con mucho acierto. Incisivo con balón, ejecutor de un tiro de falta y goleador al transformar el penalti cometido por el Valencia. Acabó sustituido, con dolor y extenuado.

Alberto Moleiro (5): Estuvo correcto, trató de verticalizar cuando tuvo el balón, pero quizá tuvo menos presencia que otros días.

Ayoze Pérez (5): Participó muy poquito, y apenas tuvo un rematito tímido de cabeza como ocasión de peligro. No estuvo mal ni restó, de todos modos.

Georges Mikautadze (4): Un islote. Entró aún menos en juego que Ayoze, se sacó un disparo en el descuento de la primera parte más por desesperación y acabar jugada que por buscar activamente el gol.

Thomas Partey (6): Correcto en sustitución de Pape Gueye. Generoso y sacrificado en defensa, y tratando de jugar hacia delante cuando tuvo el balón. Buenos minutos.

Alfonso Pedraza (7): dejó un par de carreras peligrosas, especialmente una que acabó en centro al área y que no llegó a rematar Mikautadze.

Tajon Buchanan (4): Tuvo 20 minutos para hacer algo, pero prácticamente ni la tocó.

Dani Parejo (-): Sin calificar.

Alfon González (): Sin calificar.