David Torres 22 FEB 2026 - 23:31h.

Los errores del Valencia CF le dan los puntos al Villarreal en el derbi de la Comunitat

"Nos quedamos con la sensación de que ha sido una pena"

Compartir







VillarrealCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha analizado el duelo de la Jornada 25 que les ha enfrentado al Villarreal en La Cerámica. El Villarreal consolida su tercera posición en la tabla tras derrotar con mucho sufrimiento al Valencia, que no logra despegarse del descenso, en un derbi autonómico intenso y polémico, marcado por el protagonismo del VAR, que validó dos penaltis, uno para cada equipo.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Villarreal ante el Valencia con Pape Gueye disfrazado del mejor Parejo

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones

¿Está satisfecho porque el equipo lo ha intentado o por la falta de acierto?

Satisfechos pero no era el resultado que queríamos. Nos ha faltado fútbol y ataque en la primera parte. Nos ha faltado hacer en la primera mitad el partido que hicimos en la segunda.

¿Por qué?

El Villarreal nos ha dominado al principio y nos ha costado salir. En una de esas salidas hemos logrado adelantarnos pero nos ha faltado contundencia en las áreas, que ha definido hacia dónde han ido los puntos. En la segunda parte hemos dado un paso adelante pero no hemos podido materializar las ocasiones que hemos generado.

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Villarreal CF: cuatro suspensos y un sobresaliente

¿Quizá tuvo mala suerte en los goles.

No creemos en la mala suerte. Son dos acciones que podemos defenderlas mejor. Nos responsabilizamos y las analizamos para poder mejorarlas.

¿Cree que van a luchar por no bajar hasta el final?

No sabemos el futuro. Tenemos que mejorar las cosas. Debemos analizar por qué no hemos ganado y responsabilizarnos. Nos quedamos con la sensación de que es una pena porque teníamos la convicción y la confianza, pero hoy nos han fallado detalles que nos han impedido llevarnos un mejor resultado