Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Villarreal CF: cuatro suspensos y un sobresaliente

Alineaciones confirmadas de Villarreal y Valencia CF en la Jornada 25 de LALIGA EASports

ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Villarreal en el partido de la Jornada 25 disputado en el Estadio de La Cerámica. Los de Mestalla estuvieron bien, pero dos errores puntuales permitieron a los castellonenses remontar el gol inicial de Ramazani.

Stole Dimitrievski (6): El de Macedonia no estuvo acertado en el 1-1 del Villarreal. Quizá pudo salir más.

Gayà (4): El capitán subió muchas veces por su banda. Sufrió en defensa y en el primer gol del Villarreal falló. Reventado dejó su sitio a Jesús Vázquez en el 77.

Copete (4): Tras su sanción volvió al once titular. Cortó varios balones clave, pero el balón le rechazó en el 1-1 y permitió la remontada del Villarreal

Cömert (6): Se ha hecho, por méritos propios, con la titularidad. Amonestado

Unai Núñez (6): Volvió a jugar por la derecha, pero esta vez como tercer central. Cumplió. Amonestado.

Guido Rodríguez (7): Primera titularidad del campeón del mundo. Recuperó balones clave y le dio consistencia a la medular. Salió en el 88 después de cuajar un buen partido.

Ugrinic (5): Participativo. Esta vez con trivote cayó más hacia el costado derecho. No estuvo fino en fase ofensiva. En el 69, fundido, dejó su puesto a Danjuma

Javi Guerra (7): El canterano no desentonó. Se empleó en defensa y lo intentó pero le faltó claridad en la entrega y en los metros finales. Empezó con trivote y acabó en el doble pivote.

Rioja (6): Le tocó jugar como carrilero por la derecha, más pendiente de defender que de atacar. En la segunda parte estuvo algo más activo.

Largie Ramazani (6): Fue el encargado de lanzar y marca el penalti que le hicieron a Sadiq. Amonestado por entrar de forma peligrosa a Luiz Junior. Después cometió un penalti de esos que nunca deben cometerse.

Umar Sadiq (9): Provocó un penalti en el 24 peleando todas. Suyas fueron las mejores opciones de los de Mestalla. Fuera de casa aporta muchísimo. Amonestado. Falló una ocasión clara al final. El mejor del equipo.

Thierry Rendal (4): Salió en el minuto 69 por Unai Núñez. Fallón, falto de forma

Danjuma (4): Salió en el minuto 69 por Ugrinic. Perdonó una ocasión clarísima en su regreso a Villarreal

Hugo Duro (Sc): Salió en el minuto 77 por Luis Rioja. Nada destacado

Jesús Vázquez (5): Salió en el minuto 77 por Gayà.

André Almeida (sc): Salió en el minuto 88 por Guido Rodríguez. Nada destacado

Carlos Corberán (6): De inicio apostó por un once titular muy reconocible pero con cuatro variaciones respecto al último. Copete, Guido, Javi Guerra y Sadiq fueron las novedades. Cambió su sistema para dibujar un 1-5-3-2 que le diera consistencia. Encajó goles pero por "errores no forzados" individuales.

En el 69 cambió su sistema a 1-4-4-2 dando entrada a Danjuma y Thierry y cambió el partido pero no el resultado.

Poco después haría un nuevo doble cambio y sacó a Jesús Vázquez y Hugo Duro.

Acabaría jugándosela con todo sentando a Guido por André Almeida en el 88.