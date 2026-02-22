La Copa del Rey de Basket fue un éxito, como lo es apostar por el liderazo de Guido Rodríguez

Juan Roig aprieta, pide ganar la Liga y recuerda: "El reto de tener más tirón que el fútbol aún no se ha cumplido"

Me encanta el Valencia basket, me encanta la Copa del Rey desde que me enamoré de ella en Valladolid en 1998. Es, a día de hoy, una de las competiciones por equipos más apasionantes que se celebran en nuestro país. Me alucina el Roig Arena y el cóctel que ha unido todos esos elementos durante este fin de semana en nuestra ciudad ha sido sencillamente insuperable... Pensaba yo. Ver el pabellón repleto, al Valencia Basket competir de tú a tú con los mejores era el summum. Únicamente hubiera faltado que el título se quedara en casa... Creía yo, hasta que llegó Juan Roig para darme una nueva lección de liderazgo y realidad.

Roig, tras la derrota ante el Madrid, nos dijo todo esto, se mostró feliz por lo conseguido pero, y aquí viene la diferencia, no se conformó. Apretó, pidió "levantar el ánimo y hay que ir a ganar la liga, que es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores".

Pero no se conformó con eso, además dio un palo a algunos dirigentes deportivos y metió una marcha más. La frase es larga, pero léanla con detalle y saboreen cada matiz. "Se ha hecho la mejor Copa del Rey y se demuestra que el baloncesto es un grandísimo deporte. Lo que hay que hacer todos los que estamos aquí es saberlo dirigir, que hay mucho que no sabe dirigir, pero se puede hacer .El gran reto que yo dije hace treinta y cinco años pero no se ha cumplido es que tendríamos más tirón que el fútbol. Creo que estamos bastante lejos de eso". Zanahoria y palo. Felicidad por lo conseguido: Sí; pero exigencia siempre de ir a por más, También.

El liderazgo que veo en Guido Rodríguez

Esa misma aura que tiene Juan Roig de líder se la veo, salvando las distancias, a Guido Rodríguez. El argentino, todo un campeón del mundo, aceptó no conformarse con estar sin jugar en la Premier, bajó al barro y vino a Valencia para sacar al equipo del pozo. Este domingo se estrenó como titular. Poco a poco.

De momento, le hemos visto poco, pero hay tres detalles que uno ha visto estos días y que moldean la personalidad de un líder. El primero, en el campo no se esconde jamás, siempre la pide. El segundo lo vi el sábado. Salió de los últimos de Paterna y estuvo tooodo el tiempo del mundo firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados que lo esperaban. El tercero me lo contó Renzo Saravia. Ya había hablado con Guido y este le había dado un empujón para que firmara por el Valencia. "Es un gran club, me ha dicho".

Le tengo fe a este futbolista porque en épocas oscuras, de falta de referentes válidos y reales, tener gente como Juan Roig, empresario de éxito, en tu ciudad, en tu vida o, en otro ámbito menos relevante pero importante, a Guido Rodríguez en el Valencia CF, son lujos que uno con la edad aprende a saborear. Detectar el talento y el liderazgo para seguirlo es clave para mejorar y eso, a fin de cuentas, es lo que queremos todos. Feliz semana.

