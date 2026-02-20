David Torres 20 FEB 2026 - 09:09h.

La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

Renzo Saravia, nuevo fichaje del Valencia CF, ya tiene un conocido en el vestuario che: la adaptación es clave

El Valencia CF espera ya a su último fichaje, el argentino Renzo Saravia, para que pueda reforzar el lateral derecho del equipo desde aquí hasta final de temporada . El jugador que tendrá que pasar la revisión médica pertinente antes de ponerse a las órdenes de Carlos Corberán, firma hasta junio, un contrato de temporero después de estar sin equipo desde enero y, a pesar de que su intención era obviamente firmar con algún club algo más de un media temporada. De hecho, la negociación con el Valencia se enquistó precisamente porque el conjunto de Meslla solo quería un futbolista hasta verano, mientras que Renzo Saravia quería más tiempo de contrato.

Renzo Saravia tendrá un guía especial

El caso es que el argentino será jugador del Valencia en las próximas horas a todos los efectos. Su llegada, sin embargo, no será a puerta fría. El lateral tendrá en Valencia alguien que le guíe y le dirija en sus primeros pasos. Y es que, Renzo Saravia llega a un vestuario donde tiene un viejo conocido. Se trata de Guido Rodríguez, un futbolista que, como él, estuvo en la Selección Argentina a finales de la década pasada y con el que coincidió en varios encuentros de carácter amistoso .

No se puede decir por su trayectoria que sean grandes compañeros, ni que hayan compartido vestuario en muchos partidos, ya que apenas coincidieron en el tiempo un par de años, pero no es menos cierto que se conocen y que Renzo sabe que tendrá en Guido Rodríguez un Cicerone que le pueda ayudar a superar su principal handicap.

La adaptación de Renzo Saravia es clave

Y es que en un fichaje como este, que viene para tres o cuatro meses, lo principal y más urgente es que la adaptación sea rápida, que Carlos Corberán pueda contar con él a la mayor brevedad posible Eso es clave para que su rendimiento pueda ser óptimo.

No hay que olvidar que Renzo Saravia es un jugador de 32 años que no conoce LALIGA y que lleva desde diciembre sin disputar encuentros de competición oficial. No es que sea un tiempo excesivo, pero sí que es un periodo para que el cuerpo técnico tenga que adaptarlo rápidamente a la dinámica de la élite española .

A pesar de todos estos handicaps, el Valencia se ha decidido a afrontar su fichaje, ya que no termina de fiarse de la continuidad de un Therry Rendall que se ha quedado solo en el lateral tras la grave lesión de Dimitri Foulquier

Ante esta alternativa y, viendo que el equipo sigue en puestos de cercanos al descenso, el Valencia pidió luz verde a LALIGA y a Singapur para gastarse el 30 % del sueldo de Foulquier y acometer un refuerzo que en temporadas anteriores ni tan siquiera podría haberse planteado por la situación económica de la entidad.a