El Valencia ha dado de baja en su plantilla a Dimitri Foulquier, operado la pasada semana mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda, para disponer de una ficha libre por si incorpora un lateral derecho. Tras obtener la luz verde para el fichaje este martes, tal y como adelantó ElDesmarque, este miércoles el lateral ya no aparecía en LALIGA como jugador del Valencia CF. Ahora los esfuerzos se centran en convencer a Renzo Saravia para que acepte las condiciones especiales para fichar por el Valencia (un contrato hasta junio).

Como ya pasó con Mouctar Diakhaby, el club ha podido dar la baja federativa al lateral de Guadalupe con el consentimiento de LaLiga al demostrar médicamente que es una lesión de larga duración por la que se perderá el resto de temporada.

Carlos Corberán ya anunció la decisión

El técnico Carlos Corberán dijo en la previa del Levante-Valencia que la operación de Foulquier “va a conllevar cuatro meses o más de recuperación” y expresó que en relación a un posible fichaje para suplir la ausencia del defensa que “es una posibilidad acudir al mercado, teniendo en cuenta las particularidades del mercado (de jugadores libres)”.

En la actualidad, el Valencia solo tiene a un lateral derecho disponible, el portugués Thierry Rendall. El central del filial con dinámica en el primer equipo y que ha actuado en esa demarcación, Rubo Iranzo, también ha caído lesionado.

Thierry de vuelta y Unai cumplió, pero quiere a Renzo Saravia

En el lugar de Thierry, que no pudo estar en el derbi valenciano por molestias, jugó Unai Núñez. Ante el Real Madrid, fue el extremo Luis Rioja el que actuó de carrilero. Sin embargo, este mismo miércoles Thierry ha completado parte de la sesión de entrenamiento y Unai Núñez gustó como tercer central por la derecha y como lateral, aunque suba menos que otros futbolistas.

Sin embargo, el Valencia CF quiere sí o sí firmar a un lateral derecho y, de la escasa lista de opciones que hay en el mercado de laterales derechos libres, el que más gusta es Renzo Saravia y el Valencia CF aprieta para cerrarlo. Tiene poco 20 días para hacerlo