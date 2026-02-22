David Torres 22 FEB 2026 - 12:18h.

Juan Roig pide ganar la liga al Valencia Basket

Compartir







ValenciaEl máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, aseguró en declaraciones a los medios tras la ajustada derrota en la semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid que deben tratar de volver a gana la Liga Endesa y que así se lo ha dicho a los jugadores. "Lo que yo quiero decir es que hay que levantar el ánimo y hay que ir a ganar la liga, que es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores, que es lo que hay que hacer. Hay que levantarse porque ganar es muy fácil, pero hay que saber encajar la derrota y tirar para adelante, así que no pasa nada", afirmó.

Juan Roig, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Cómo se encuentra de ánimo?

“Quiero felicitar, sobre todo, a la afición del Valencia Basket porque ha animando, hemos creído, hemos hecho un gran esfuerzo todos y los jugadores y técnicos se han dejado la piel. El Madrid nos ha ganado bien ganado, con sus acciones dudosas siempre, pero eso pasa en cualquier partido y los árbitros nunca tienen la culpa. Lo que yo quiero decir es que hay que levantar el ánimo y hay que ir a ganar la Liga, que es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores, que es lo que hay que hacer. Hay que levantarse porque ganar es muy fácil, pero hay que saber encajar la derrota y tirar para adelante, así que no pasa nada”.

Vaya derrota difícil de entender

"Yo a eso no llego, hemos perdido y teníamos que haber ganado. Yo de básquet sé lo justito, que cuando entra cerca de la canasta es de dos y si es de lejos es de tres".

¿Qué le está pareciendo la Copa del Rey?

"Se ha hecho la mejor Copa del Rey y se demuestra que el baloncesto es un grandísimo deporte. Lo que hay que hacer todos los que estamos aquí es saberlo dirigir, que hay mucho que no sabe dirigir, pero se puede hacer .El gran reto que yo dije hace treinta y cinco años pero no se ha cumplido es que tendríamos más tirón que el fútbol. Creo que estamos bastante lejos de eso".

El pabelló Roig Arena, impresiona

“Yo creo que lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones y con eso nos salimos y no hace falta ni jugar la NBA”.