La polémica del derbi y los audios del VAR que dejan en evidencia a Gil Manzano

David Torres 23 FEB 2026 - 00:16h.

El colegiado falló en todas las ocasiones decisivas del partido

Los errores del Valencia CF le dan los puntos al Villarreal en el derbi de la Comunitat

El VAR tuvo que corregir dos veces al colegiado

Compartir







ValenciaEl Villarreal ganó el derbi de la Comunidad Valenciana y se asienta en la tercera posición en la tabla tras derrotar con mucho sufrimiento al Valencia, que no logra despegarse del descenso, en un derbi autonómico intenso y polémico, marcado por el protagonismo del VAR, que validó dos penaltis, uno para cada equipo. La polémica marcó un derbi no porque las penas máximas no lo fueran, sino porque el colegiado Gil Manzano tuvo que ser corregido hasta en dos ocasiones por falta de pericia de él y sus auxiliares.

PUEDE INTERESARTE El gesto de Marcelino al responder sobre Gil Manzano y su arbitraje: se cierra la boca con cremallera

El Valencia CF se adelanta de penalti gracias al VAR

El Valencia encontró una vía de escape al acoso local con los balones largos a Sadiq. En uno de ellos, el nigeriano, que ya había avisado en dos de sus clásicas estampidas, aprovechó una indecisión entre Pau Navarro y Luiz Júnior para colarse entre los dos y caer derribado por el portero. El árbitro, a instancias del VAR, señaló penalti, que Ramazani se encargó de convertir en gol con clase y sangre fría.

También en la primera mitad, y después de empatar, en pleno acoso local, un centro de Pépé golpeó en el brazo despegado de Ramazani, y el árbitro, de nuevo tras aviso del VAR porque no había visto la acción, señaló el punto de penalti.

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Villarreal CF: cuatro suspensos y un sobresaliente

El senegalés Pape Gueye, ya en el descuento, fue el encargado de poner en ventaja al Villarreal, que, desatado, estuvo cerca de marcar un tercer gol antes del descanso. De nuevo, Gil Manzano tenía que ser corregido como se escucha en el Audio VAR.

Gil Manzano, en evidencia ¿Y a la nevera?

El caso es que, tras estas dos correcciones, la cuenta especializada Archivo VAR concluye que el árbitro, conocido porque en su día el Valencia CF tiró de ironía y lo bautizó como el de la "Casa de Papel", terminará en "la nevera", es decir, sin pitar en la próxima jornada.

En ese sentido, el ex colegiado Xavi Estrada Fernández también ahondaba en la posibilidad de que fuera a la nevera. "Muy penoso el nivel del internacional Gil Manzano en el Villarreal CF - Valencia CF. Segunda intervención = nevera según el Comité Técnico de Árbitros. La pareja del año".