Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 06:43h.

No está siendo una temporada sencilla para Robert Lewandowski. El delantero polaco está viviendo los que pueden ser sus últimos meses en el FC Barcelona, pues termina contrato a final de la campaña actual y aún no se ha presentado una oferta de renovación.

Pero es que sobre el campo, los números del '9' no incitan a la extensión de su contrato. Desde que comenzó 2026 únicamente ha anotado 5 goles, 2 de ellos en los últimos 7 partidos. Unas cifras insuficientes para un delantero del FC Barcelona.

Además, ha perdido su condición de titularísimo para Hansi Flick. No suele terminar los 90 minutos cuando arranca de titular, pero es que en varias ocasiones ni siquiera parte de inicio, algo casi impensable en la temporada pasada.

La frustración de Robert Lewandowski

La reciente victoria frente al Levante ha sido su peor partido en lo que llevamos de curso. El polaco partió como titular pero pasó totalmente desapercibido. Su participación fue paupérrima, pues únicamente dio 12 pases (11 con éxito) en los 65 minutos que jugó.

Los defensas supieron marcar bien a los delanteros culés y fueron los centrocampistas los que asumieron el papel goleador. Lewandowski únicamente disputó un duelo, el cual perdió, y realizó dos disparos, uno de ellos entre los tres palos. El técnico alemán le sustituyó en el minuto 65 por Ferran Torres.

Robert Lewandowski no pudo ocultar su frustración al ser sustituido. El polaco se marchó con cara de pocos amigos al dirigirse a la banda, antes de chocarle la mano a Hansi Flick.

El atacante culé sabe que no está siendo una temporada sencilla y partidos como los de ayer no ayudan. Tal vez por su mal partido, o quizá por ser uno de los primeros en ser sustituidos, Lewandowski se mostró enfadado al ver el '9' en el cartelón del cuarto árbitro.