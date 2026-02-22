Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 22:17h.

Su gran meta a corto plazo: brillar para ir al Mundial con Brasil

El entorno de Endrick no cierra la puerta a una posible venta: “Ven un tapón en el Real Madrid”

Compartir







Lejos del ruido del Santiago Bernabéu pero sin perder de vista su futuro en el Real Madrid. Endrick atraviesa en el Olympique de Lyon una etapa de crecimiento que está confirmando su potencial como una de las grandes promesas del fútbol mundial. El delantero brasileño, cedido en Francia, está recuperando sensaciones, goles y confianza mientras sigue manteniendo intacto su sueño de triunfar en el club blanco y en la élite europea.

Endrick y su crecimiento en Francia: goles, confianza y madurez

Lejos de Madrid pero con la ambición intacta. Endrick vive en Lyon una etapa de consolidación deportiva que está reforzando su confianza. El brasileño acumula 5 goles y 1 asistencia en 9 partidos, números que reflejan su adaptación a una liga que él mismo define como “muy agresiva e intensa”.

El delantero agradeció los consejos de antiguos compañeros del Madrid antes de su cesión: “Mbappé y Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era buena y competitiva. Tenían razón”.

Su objetivo sigue siendo claro: mantener el nivel para regresar en plenitud al Bernabéu y no perder protagonismo con la selección brasileña rumbo al Mundial.

El sueño blanco sigue vivo

A pesar de su cesión, Endrick no oculta su conexión emocional con el club merengue. El atacante dejó una frase que resume su ambición deportiva: “Espero algún día volver a ver a Vinicius y Mbappé para ganar la Champions League y otros títulos”.

El joven delantero mantiene su vínculo simbólico con el proyecto madridista, consciente de que su carrera aún está en fase de crecimiento y aprendizaje competitivo.

PUEDE INTERESARTE El Kosner Baskonia impide que el Real Madrid recupere el trono y consigue la Copa del Rey 17 años después

La fama y el carácter competitivo del ‘Matador’

Endrick también habló del lado menos visible del éxito. El brasileño fue sincero sobre la presión mediática que sufrió tras su fichaje por el Madrid en 2024. “La fama es una de las peores cosas que existen. Ojalá algún día pueda vivir tranquilo”.

En Francia ya le han bautizado con el apodo de “Matador”, un sobrenombre que el delantero acepta con humor y que incluso conecta con su estilo agresivo dentro del área. “Me gusta la adrenalina. Me impulsa a ser más agresivo frente a la portería”.

Endrick no pierde de vista su gran objetivo a corto plazo: consolidarse en el Lyon y convencer al seleccionador brasileño para estar en la próxima gran cita mundialista.

Su plan es claro: seguir creciendo, marcar diferencias y regresar al Real Madrid como un jugador mucho más maduro, competitivo y decisivo en ataque.