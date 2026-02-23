Polémica racista con Huijsen en China: el Real Madrid publica un mensaje de disculpas

El club ha difundido un mensaje a través de Weibo a raíz de una 'republicación' en Instagram

Polémica racista con Dean Huijsen en China. El Real Madrid ha publicado un mensaje a través de Weibo, 'el Twitter chino', en el que expresa las disculpas del central tras compartir un vídeo a través de Instagram que generó mucha polémica en el país asiático, ya que incluía comentarios considerados ofensivos contra los ciudadanos del continente. Aún así, muchos seguidores consideran insuficiente ese mensaje de disculpa debido a que dicha red social apenas tiene uso más allá de sus fronteras.

"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado", señala el texto difundido en chino en las últimas horas por el club blanco a través de la red social.

Qué ha pasado con Huijsen en China

Todo se originó este mismo fin de semana, cuando Huijsen 'republicó' a través de Instagram una imagen que desde China han calificado como "racista" por aludir a la forma de los ojos de las personas asiáticas. En la caputa aparecía una persona de origen asiático y dos comentarios de internautas que rezaban "hasta los chinos lo llaman chino" y "le puedes vendar los ojos con hilo dental".

Pese a la nota de disculpa del Real Madrid, desde China hay miles de usuarios que consideran insuficiente el mensaje, ya que sólo se ha difundido a través de Weibo, una red social muy habitual y usada en el país pero sin demasiado alcance más allá de sus fronteras. De hecho, hay ciudadanos que reclaman una declaración pública en las plataformas internacionales, ya sea a través de Intagram, Facebook o Twitter, o un vídeo persona del propio jugador en el que de verdad muestre su arrepentimiento.