Saray Calzada 23 FEB 2026 - 09:29h.

Los últimos minutos de Franco Mastantuono fueron ante el Valencia

Santi Cañizares retrata el problema del Real Madrid: "Un concepto que no han adquirido en todo el año"

Compartir







Franco Mastantuno llegó al Madrid después de haber pagado 60 millones y las expectativas estaban altas. De momento, el jugador no ha cumplido con lo esperado ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa, con el que está teniendo menos minutos. Y es aquí donde empieza la preocupación en Argentina. En los próximos meses se juegan dos torneos y su presencia en la lista de Scaloni no está garantizada ante la ausencia de él en el campo.

Hasta ahora ha jugado 1.170 minutos, pero gran parte de ellos lo ha hecho con Xabi Alonso. Es algo normal teniendo en cuenta que el tolosarra estuvo más en el banquillo del Madrid que hasta el momento Álvaro Arbeloa, pero es evidente que su presencia en los onces ha disminuido. En los últimos cuatro partidos ha disputado solo 8 minutos. Contra el Benfica, Real Sociedad y Osasuna no ha disputado ni un solo minuto.

PUEDE INTERESARTE Polémica racista con Huijsen en China: el Real Madrid publica un mensaje de disculpas

En Argentina ven que hay caso Mastantuono

Este 'olvido' de Arbeloa empieza a preocupar en Argentina donde tienen la Finalissima contra España a finales de marzo y en junio el Mundial. Que en los últimos tres partidos no haya jugado ni un solo minuto está empezando a cabrear a un sector como es el exjugador de River Plate, Norberto Alonso. "Lo están matando. ¿Sabes por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real, pero primero tiene que demostrar que está para el Real".

PUEDE INTERESARTE Desvelada la charla de Quintero González con Carvajal y Courtois tras pedir explicaciones por el penalti de Osasuna

Con el nuevo entrenador marcó un gol contra el Albacete, que no sirvió de nada porque acabaron eliminados, y otro contra el Mónaco. Más allá de eso poco ha podido aportar. Comenzó siendo titular con él y ha terminado por estar en el banquillo y no ser ni de los que salen en el segundo tiempo. Sus últimos minutos (8) fueron contra el Valencia el pasado 8 de febrero. Desde entonces, ni rastro del argentino. Lleva en toda la temporada tres goles y una asistencia, está lejos de lo que se esperaba de él, aunque no hay que olvidar que tiene 18 años.