Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 08:31h.

Santi Cañizares ha explicado el punto débil del Real Madrid

Desvelada la charla de Quintero González con Carvajal y Courtois tras pedir explicaciones por el penalti de Osasuna

El liderato de LALIGA no le duró ni una semana al Real Madrid. Los de Álvaro Arbeloa realizaron un gran partido contra la Real Sociedad el pasado fin de semana que les sirvió para colocarse en la cima de la clasificación y que terminaron consagrando tras la derrota del Barcelona en Montilivi el lunes.

Sin embargo, el equipo blanco ha perdido la ventaja que tenía después de caer en El Sadar el pasado sábado mientras que los de Hansi Flick ganaban plácidamente al Levante en el Camp Nou.

El Real Madrid volvió a dejar una mala imagen en Navarra después de dos partidos en los que Álvaro Arbeloa parecía haber encontrado el estilo de juego ideal para sacar el máximo provecho a sus jugadores. Realizó algunos cambios en el once, como las entradas de Dani Carvajal y David Alaba, con los que sentó a futbolistas que estaban siendo clave para el nuevo sistema, como Trent Alexander-Arnold.

Santi Cañizares y el problema del Real Madrid

Tras el encuentro liguero, han sido muchos los periodistas y analíticos que han desgranado el partido para ver cuáles son fueron los problemas del Real Madrid. Santi Cañizares fue más allá, destacando un grave error que se ha repetido en varios encuentros esta temporada.

"Lo que se nota claramente es que tienes un concepto que no lo has adquirido en todo el año que tiene que ver con atacar a defensas que están bien armadas", comenzó diciendo el exportero profesional en El Partidazo de COPE.

Para Santi Cañizares, este problema que lleva arrastrando desde que Xabi Alonso estaba al mando del equipo, le perjudicó en Pamplona y en encuentros anteriores.

"Ese concepto te está costando un montón de puntos durante toda la temporada porque hay poca movilidad y poca circulación de balón. Hay poco fútbol porque hay poca creación. Eso es el problema que tiene el Real Madrid", concluyó el que fuera guardameta de Real Madrid, Celta de Vigo o Valencia.ç