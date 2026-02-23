La UEFA sanciona a Prestianni y no se reencontrará con Vinicius en el Bernabéu

Saray Calzada 23 FEB 2026 - 15:37h.

La UEFA ha suspendido a Prestianni con un partido

El Benfica ya ha reaccionado a esta medida y anuncia un recurso

La UEFA estaba preocupada por la imagen que se podría ver en el Santiago Bernabéu entre Prestianni y VInicius tras denunciar este que le había dicho "mono" y ha movido ficha para evitarlo. Ha comunicado que el jugador del Benfica se perderá el próximo partido.

Con esto no se acaba el caso ni mucho menos. Es una medida insólita hasta el momento y ya que el asunto se sigue investigando. Como medida preventiva y para evitar el foco del saludo de los dos jugadores. Vinicius le acusa de que le llamó "mono", algo que el argentino sigue negando que no fue así. Hay otra versión del jugador de la que también se ha hablado y que dijo "maricón" y no "mono". En cualquiera de haberse producido uno de los dos sería el mismo comportamiento ofensivo y discriminatorio.

El Benfica ya había quitado del foco a Mourinho en la previa. El que hablará en sala de prensa será su segundo entrenador y ahora ya se conoce que Prestianni no pisará el Bernabéu. No se esperaba que el recibimiento al jugador fuera el mejor y con esto evitarán esa imagen de territorio hostil para él. Se ha hablado mucho estos días de si el futbolista podría estar o no preparado para ello, pero finalmente no pasará por eso.

El comunicado de la UEFA sobre Prestianni

Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido eliminatorio de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio.

Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo.

El Benfica ya ha reaccionado a esta medida. En 'COPE' han compartido la primera reacción del equipo luso. "El club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA".