Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 14:10h.

Vincent Kompany no dejó indiferente a nadie tras cargar contra Mourinho y defender a Vinicius

El polémico cartel del Benfica antes del partido ante el Real Madrid con Mbappé, Vinicius y tres monos

Compartir







El episodio racista en el Benfica y el Real Madrid con Prestianni y Vinicius como principales protagonistas sigue dando la vuelta al mundo. El pasado martes, el jugador argentino del equipo portugués llamó presuntamente ‘mono’ al ‘7’ madridista durante la celebración del gol que le dio la victoria al conjunto blanco en el partido de ida de dieciseisavos de final de la Champions League. Este suceso sigue generando innumerables debates alrededor del mundo del fútbol, y esta vez ha sido Vincent Kompany quien ha parado durante más de 12 minutos su rueda de prensa previa al partido del Bayern de Múnich para defender a Vinicius Jr y atacar duramente al técnico portugués del Benfica, José Mourinho.

PUEDE INTERESARTE La frase de Vinicius a Pestrianni justo antes del insulto y la dura reacción de Mbappé

Las duras palabras de Vincent Kompany hablando sobre el episiodio racista

“Vi el partido en directo y lo que ocurrió entre el Real Madrid y el Benfica. Hay diferentes componentes en la historia. Primero lo que ocurre en el campo, lo segundo lo que ocurre con los fans y tercero lo que ocurre después del partido. Para mí, hay que separar claramente esos tres sucesos”, comenzó Kompany, dejando claro que cada momento del incidente debe analizarse por separado. El exfutbolista belga opinó claramente sobre la reacción de Vinicius: “En cuanto a lo ocurrido en el campo, ves la reacción de Vinicius y no puede ser falso. Es una reacción emocional, y no veo ningún beneficio para él habérselo inventado. No hay ninguna absoluta razón para que este se lo invente”. El técnico del Bayern también valoró la posición de Mbappé: “Luego vimos a Mbappé, que normalmente es muy diplomático en cualquier aspecto, y él lo explica perfectamente después del partido. Así que con todo esto, y viendo que el jugador se tapa la boca con la camiseta, me creo lo sucedido”.

PUEDE INTERESARTE El PSG paga a Mbappé parte de su deuda pero sigue debiéndole más dinero

Vincent Kompany también dejó claro que los gestos racistas en la grada fueron evidentes: “También se puede ver en los vídeos como la grada hace gestos de ‘mono’”. Pero su crítica no quedó solo en los aficionados, sino que apuntó directamente a Mourinho: “En segundo punto tenemos a José Mourinho, que es el líder de una organización y que ha usado como justificación la celebración de Vinicius Jr. para desacreditar lo sucedido con su jugador. Para mí, en términos de líder es un grave error, y eso es algo que no debemos aceptar, así que quiero ser muy claro con eso”.

El técnico belga también recordó la historia y el contexto social: “Mourinho mencionó a Eusebio para defender al Benfica como un club no racista, pero ¿tiene él idea de lo que sufrían las personas negras en los años 60?”. Y subrayó que la responsabilidad de un líder es clara: “Lo que no podemos permitir es criticar y atacar a una persona que está intentando evitar algo que ha experimentado con dolor”. Y por último, comparó la doble vara de medir de Mourinho en celebraciones: “Tiene innumerables celebraciones, como la de Old Trafford o la del Camp Nou contra los aficionados del FC Barcelona, y está criticando la de Vinicius después de un gol… Si en esos momentos de celebración de Mourinho le hubieran insultado de manera racista, yo personalmente hubiera dicho basta, porque me daría igual qué celebración hubiera hecho. Por favor, defendamos las cosas de manera simple”.

Con estas palabras, Kompany no solo se ha posicionado firmemente a favor de Vinicius, sino que también ha puesto en el foco sobre la figura de José Mourinho y ha pedido un poco más de humanidad en acciones de este tipo, porque como él bien dice, “yo también lo he sufrido”.