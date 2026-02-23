El Real Madrid va líder y el Espanyol, colista

El Big Data coloca a dos históricos de LaLiga descendiendo a Primera RFEF

Si algo caracteriza a LaLiga EA Sports es la regularidad. No es un partido, son 38 jornadas. No es una eliminatoria, sino nueve meses intentando rendir al mejor nivel. Hay equipos que firman primeras vueltas históricas y luego se caen por completo, como le está pasando ahora al Espanyol. Otros, a la inversa: parecían muertos y firman resurrecciones para el recuerdo, como hizo el Valencia CF el pasado curso.

Pero centrémonos en este. La clasificación de la segunda vuelta ya arroja varias certezas de cara a este tramo final de campeonato. Pese a su derrota ante Osasuna, el Real Madrid sería el líder este 'torneo clausura' con 15 puntos, mientras que el Espanyol, como hemos mencionado, es el peor equipo de la categoría desde que arrancó el año.

Clasificación de LaLiga EA Sports en la segunda vuelta

Los cuatro puestos de Champions League ya arrojan novedades importantes: junto al Real Madrid, les acompañarían Osasuna en segunda posición (14 puntos), el Real Betis en tercera posición (13 puntos) y el Barcelona en cuarto puesto (12 puntos). El cuadro blaugrana ha perdido dos partidos en las seis últimas jornadas, de ahí que haya perdido algo de ventaja al frente de la clasificación tras proclamarse campeón de invierno.

En esta clasificación de la segunda vuelta, la Real Sociedad (11 puntos) iría a la Europa League ocupando el quinto puesto, mientras que el Athletic (10 puntos) completaría los puestos europeos y obtendría plaza para la Conference. Otra de las grandes sorpresas de esta segunda vuelta es que el Atlético de Madrid sólo lleva 10 puntos y ocupa la séptima plaza.

En el lado opuesto de la clasificación, destaca sin duda la gran caída del Espanyol. El equipo de Manolo González no ha ganado ni un partido desde que empezó el año y sólo ha sumado 1 punto en esta segunda vuelta. De momento, eso sí, su gran colchón de la primera mitad del campeonato le permite estar en una posición cómoda en la tabla.

El descenso en esta particular clasificación el Elche CF, otro de los equipos que ha sufrido un gran bajón en las últimas semanas de campeonato tras firmar sólo 2 puntos y el Levante UD, aunque en su caso empatado a 4 puntos con clubes como el Real Oviedo y el Rayo Vallecano.