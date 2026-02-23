El seleccionador de España, dispuesto a esperar hasta el final por dos futbolistas que considera claves

Guadalajara, sede de España en el Mundial, en estado de guerra por el operativo contra el Mencho

Compartir







El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente tiene mucho por trabajo. El seleccionador tendrá que armar su primera convocatoria del año el próximo 20 de marzo, en una lista que cobra más importancia de lo habitual ante la proximidad de la cita mundialista y, sobre todo, ante el debate generado en los últimos meses por la plaga de dudas en varias demarcaciones.

Fiel a su idea de continuidad, todo apunta a que el técnico de España no hará una gran revolución. Todo dependerá de las lesiones, por supuesto, pero la lógica y el perfil del propio seleccionador invita a pensar que será una convocatoria continuista. Habrá novedades, muchas de ellas obligadas, pero De la Fuente parece tener claro cuál es su bloque principal.

Y dentro de esos bloque, parece haber dos jugadores de Real Madrid y FC Barcelona que no han tenido demasiada continuidad en los últimos meses por culpa de las lesiones, pero a quienes el seleccionador está dispuesto a esperar. Hablamos de Dani Carvajal y Gavi.

El plan de Luis de la Fuente con Carvajal y Gavi

Son dos casos muy distintos, claro está. Carvajal fue uno de los tres capitanes de España durante la Eurocopa 2024. Ahora, a sus 34 años, la realidad deportiva es muy distinta: se rompió el cruzado en octubre de 2024, estuvo casi toda la temporada sin jugar y sufrió una nueva lesión de rodilla en octubre de 2025. Apenas ha participado desde la llegada de Álvaro Arbeloa, pero Luis de la Fuente parece dispuesto a esperarle: "A mí, estando sano, me ofrece todas las garantías", aseguró hace unos días.

El segundo caso, con ciertas similitudes, es el de Gavi. Se rompió el cruzado en noviembre de 2023 y se perdió la Eurocopa. Tardó un año en volver a reaparecer y acabó la pasada campaña con minutos importantes, pero volvió a pasar por quirófano en septiembre de 2025 y lleva un curso casi en blanco. Ya está trabajando con el grupo y todo apunta a que reaparecerá antes del parón de selecciones de marzo, pero lleva sin jugar desde agosto. Pese a su estado físico, el diario Sport asegura que De la Fuente "quiere apurar al máximo" con Gavi y que "le esperará hasta el final" con vistas al Mundial, siempre y cuando esté en condiciones de competir.