Joan Laporta está en plena campaña electoral. Salvo sorpresa, será el candidato que gane las elecciones. La afición le quiere, pero hay una mancha en su expediente que nunca podrá borrar. Con él se fue Leo Messi tras hablar de renovación. La mala situación del club impidió que pudiera continuar después de habérselo prometido y desde entonces ambas partes arrastran una mala relación. El expresidente ha estado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' y ha hablado abiertamente de cómo está la situación y el día que el argentino le hizo un desplante.

"La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos. A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo", dijo sobre el argentino.

Laporta dice que a pesar de todo le sigue teniendo mucho cariño. "Tanto Messi como otros jugadores los conocía de mi primera etapa y te los quieres y aprecias. Estamos muy agradecidos a todos estos jugadores, pero el Barça también ha hecho mucho por ellos. No pudo ser y Leo no pudo continuar".

Joan Laporta y la visita de Messi al Camp Nou

Desde entonces, ni el exmandatario ni el jugador se han reencontrado, pero sí que Leo estuvo hace poco de visita en el Camp Nou. "Sabía que estaba por Barcelona porque la selección argentina jugaba por aquí, pero de lo otro no sabía nada. Está claro que, si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó", comentó sobre esa foto de la que tanto se habló.

Laporta siempre habla de que el FC Barcelona le debe un homenaje ya que es el jugador más grande que ha pasado por el club, pero dada las relaciones algunos dudan que esto vaya a producirse, al menos con Joan en el mando. "Leo se merece una estatua en el Camp Nou como la tiene Cruyff. Y se merece un homenaje. Creemos que el momento de hacerlo es cuando el estadio esté totalmente acabado y con más de 100.000 espectadores. Esperemos que se pueda hacer".