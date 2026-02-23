Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 11:53h.

Dejó muy buenas sensaciones en San Mamés

Inquinas, envidias y complejos… Ladran, luego el Athletic cabalga

Compartir







BizkaiaEl Athletic Club no le pierde la cara a Europa. La tercera victoria consecutiva en LALIGA EA Sports calma las aguas y devuelve la ilusión a la parroquia rojiblanca. El pasado viernes, a excepción del sinsabor que dejó la actitud de Eder Sarabia al término del encuentro, todo fue positivo. Además de la victoria, el debut de Eder García acaparó focos... y no solo en Bilbao.

El centrocampista ofensivo de Errenteria venía contando para Ernesto Valverde, pero no fue hasta el pasado viernes cuando recibió la alternativa. Veinte minutos ante el Elche que no olvidará en la vida y que ha generado reacciones en San Sebastián.

PUEDE INTERESARTE El Mallorca duda con Jagoba Arrasate ante la presión del descenso: hay diez equipos implicados

En julio del pasado año, el Athletic oficializó las llegadas de Eder García y Manex Gibelalde procedentes del filial de la Real Sociedad. Como agentes libres, la entidad rojiblanca consiguió convencer a estos dos jóvenes para reforzar su medular. Ahora, un mensaje del club bilbaíno no ha sentado nada bien entre un amplio sector de aficionados txuri urdin.

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo afronta el problema de la Real Sociedad con un cambio de opinión necesario

Aficionados de la Real Sociedad reaccionan al debut de Eder García

Mientras el encuentro ante el Elche se seguía disputando, el Athletic utilizó sus canales oficiales para felicitar al nuevo león por su debut. Una pequeña mención a Lezama ha generado reacciones entre aficionados de la Real Sociedad y todas ellas en la misma línea. Tras pasar por las categorías inferiores del equipo donostiarra, un sector de su hinchada no entiende el mensaje rojiblanco.

Su paso por Zubieta no se olvida por este grupo de seguidores que no han dudado en responder al Athletic en sus canales oficiales. En las redes sociales, importante termómetro de opinión en la actualidad, aficionados de la Real Sociedad llevaron la contraria al club bilbaíno en su mensaje de felicitación a Eder García por su debut en LALIGA EA Sports.

Estos son algunos de los ejemplos: