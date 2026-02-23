Inquinas, envidias y complejos… Ladran, luego el Athletic cabalga

Los haters del Athletic hacen horas extras, no es mala señal para los de Valverde

Ni el histórico hallazgo de la denominada "Mano de Irulegi", ni la archiconocida como la "Mano de Dios" por el gol de Diego Armando Maradona, a Inglaterra, en el Mundial de México en 1986 que dejó a los ingleses sin acceso a semifinales. En la capital vasca más cercana a la frontera con Francia, medios de comunicación, tertulianos, ciudadanía diversa e incluso algún jugador de la Real Sociedad hablan todavía de la "Mano de Aymeric Laporte".

Se refieren a una acción no considerada como punible por el colegiado en el área del Athletic Club en la ida de las semifinales de Copa disputada hace ya dos semanas en San Mamés. Ha pasado tanto tiempo y vaya, que todavía siguen dando la tamborrada con esa acción. Quieren cubrirse en salud y les aflora el miedo a poder ser eliminados el 4 de marzo en Anoeta, algo que nadie piensa allí pues, según su capitán, Mikel Oyarzabal, tienen ya el champán dispuesto para descorcharlo, por ese penalti que dicen existió y sobre el que los que arbitran dijeron eso de "sigan, sigan".

La clara fijación con el Universo Athletic Club...

Claro, que de haberse pitado la pena máxima faltaba saber -cosa que no se sabrá lógicamente nunca- si lo hubiesen convertido en gol ante el guardameta de Zarautz Alex Padilla. En fin, andan enturbiando el tema como es habitual en esa zona del País Vasco cuando el Athletic está de por medio.

En vez de preocuparse de los problemas con la Hacienda de su presidente cuyas manos, otra vez la palabra de moda, -parecen comentar que han dejado de entregar algo a las arcas públicas-, están manoseando una jugada concreta de hace quince días y largan en sus escritos en prensa o con sus palabras en radio que, desde entonces, le han pitado al Athletic dos penaltis a favor que le han permitido ganar y adelantarles en la tabla, cuando a mediados de enero nos iban a sacar 16 puntos de ventaja y nos cantaban "a Segunda oe".

Siempre te recuerdan, incluso en la retransmisión del otro día de su partido de LaLiga ante el Real Oviedo, la final que nos ganaron en la pandemia y lo compungidos que están por no haberlo podido celebrar con su afición, como si a los demás, si hubiese sido al revés, no nos importase.

Es lo que tiene ganar tan pocas cosas, que hay que recordarlas a diario; ítem más, es lo que tiene el envidioso: que no quiere tener lo que tú tienes, sino que tú no lo tengas. Como decía Samuel L. Jackson en la célebre escena del jinete negro (Jamie Foxx) a caballo en ‘Django desencadenado’ de Quentin Tarantino.

En Bizkaia y entre todas y todos los seguidores del Athletic estamos muy tranquilos. Si pasamos a la final, pues perfecto y ponemos las manos a engrasar la gabarra, y si no se puede acceder a La Cartuja porque son mejores, pues que ganen la final y llenen un poquito su vitrina de trofeos que, al lado de la del Athletic, parece de miniatura con muchos espacios vacíos mientras otros la tenemos que ampliar porque no nos caben.

Y, siguiendo con las manos, el Athletic de Valverde a trabajar, a poner las manos en la masa y a soñar con remontar el 0-1 mientras otros parecen tener pesadillas por si les chafan la fiesta.

En fin, tanto hablar de manos en una sociedad vasca donde ya no sirve ni el apretón de ellas para sellar un acuerdo o también para que te retiren la mano del saludo, cosa que hizo el malencarado y maleducado, a pesar de todo lo que dice querer al Athletic, Eder Sarabia cuando se la tendió noblemente Ernesto Valverde al acabar el choque en Bilbao contra el Elche CF.

Al menos, el entrenador vizcaíno de los ilicitanos se ha disculpado por esa acción tan antideportiva. Sin embargo, no esperaremos peticiones de perdón de los de la "Mano de Laporte". No les sale. A ellos no. Nunca.

.- Por Patxi Arteta, Periodista