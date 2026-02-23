Desestimada la denuncia del Benfica contra Fede Valverde

Celia Pérez 23 FEB 2026 - 21:57h.

Qué dice el artículo 14: el motivo por el que la UEFA ha sancionado a Prestianni para el partido del Bernabéu

El Real Madrid y el Benfica se verán de nuevo las caras este miércoles en el partido de vuelta de la UEFA Champions League tras un polémico e intenso partido de ida. El duelo en el estadio Da Luz dejó el incidente racista entre Gianluca Prestianni y Vinicius, que de momento ha dejado al futbolista argentino suspendido provisionalmente para el Santiago Bernabéu. Una decisión que el club lisboeta ha anunciado que piensa recurrir y tras la cual también ha señalado la decisión del organismo de desestimar su recurso contra Fede Valverde.

La UEFA desestima la denuncia contra Fede Valverde

"La UEFA ha informado al Sport Lisboa e Benfica de que la denuncia presentada por el Club en relación con el incidente que involucró al jugador del Real Madrid Federico Valverde ha sido desestimada.

El Benfica lamenta que, dadas las pruebas de las imágenes que muestran la agresión contra el jugador del Benfica Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no tomar medidas disciplinarias.

Esta es, sin duda, una situación que mereció una tarjeta roja, pero no fue sancionada durante el partido, y con esta expulsión, no merece mayor sanción".

El club lisboeta había presentado una queja disciplinaria ante la UEFA contra Fede Valverde por una presunta conducta violenta del futbolista del Real Madrid durante el partido contra el Benfica. Concretamente, se referían al puñetazo que no sancionó ni el colegiado ni el VAR del uruguayo sobre Samuel Dahl pasado el minuto 80. Valverde y Dahl pugnaban por la posición tras un saque de banda y antes de arrancar la carrera a por el esférico, que ya le había superado. Y fue ahí cuando Federico propinó un puñetazo en la cara a Samuel.

Dahl sujetaba al uruguayo, que intentaba correr. Y Valverde, para quitárselo de en medio, cerró el puño derecho y le golpeó en el pómulo izquierdo de la cara. El linier estaba justo delante de la acción y señaló falta a favor del Benfica, pero la acción se quedó ahí.