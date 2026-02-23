Simeone analiza al Atlético de 'ida y vuelta', la compatibilidad Sorloth-Julián y su estado: "Esperemos tener equilibrio"
El técnico argentino analiza la actualidad colchonera
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por rueda de prensa este lunes para analizar la previa del duelo de Champions League frente al Brujas. El 3-3 de la ida señala las necesidades del equipo y avisa para la vuelta en el Metropolitano, sin ningún margen de error ni ninguna excusa. El técnico argentino ha respondido a toda la actualidad colchonera.
Papel del Atlético: "El partido puede ser inimaginable. Uno tiene pensado lo que puede pasar, pero no siempre va relacionado a lo que pasa. Nosotros vamos a plantear el partido como creemos que podemos hacerles daño. Necesitamos a nuestra gente, que nuestra gente esté cerca nuestra. Esa energía nos alimenta. Nosotros se lo tenemos que devolver con trabajo, con fútbol, con juego".
Si son compatibles Sorloth y Julián: "Sí, son compatibles. Si han jugado un montón de partidos. Son compatibles para mañana y para cualquier otro partido".
Equipo de ida y vuelta: "Yo creo que los futbolistas que tenemos nos lleva hacia ese lugar, donde tenemos más futbolistas de ataque. El equipo evolucionó mucho en esa faceta. Necesitamos recuperar la faceta defensiva, que en liga no está tan mal. Aún así estamos lejos de donde deberíamos estar. Esperemos poder tener el equilibrio".
Conversación con Sorloth: "Cuando mañana me levante seguramente empezaré a pensar qué podré hablar con él o con cualquier otro chico".
Cómo está de energía: "Yo estoy muy bien".
Cómo contrarrestar al Brujas: "No estoy pensando de esa manera. No relaciono todos esos pensamientos que no tienen nada que perder. Veo un equipo que juega bien. Es valiente, mucha gente joven, se mueve mucho, compiten desde la llegada del entrenador que es muy bueno. Nosotros creemos que vamos a llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".
Punto de inflexión el partido de mañana: "No puedo pensar en si ganamos o perdemos. Cuando mañana suceda una cosa u otra, te contestaré".
Presión por llevar la batuta: "Tenemos claro cuál es nuestro papel. El rival no va a cambiar nada porque juega de esa manera. No me imagino otro partido que parecido al que vivimos le otro día".
Brujas: "No me sorprendió para nada. Los partidos que nos había toca jugar habían sido difíciles. No me imagino otra situación mañana. Ajustar, sí. Tanto ellos como nosotros algunas cosas terminas ajustando".