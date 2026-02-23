Celia Pérez 23 FEB 2026 - 16:33h.

Sufre una rotura del ligamento anterior

Pellegrino Matarazzo afronta el problema de la Real Sociedad con un cambio de opinión necesario

Álvaro Odriozola ha vuelto a vivir la cara más dura del fútbol. Recuperando su mejor versión bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo, el lateral tiene que frenar de nuevo por una lesión, en esta ocasión por una rotura del ligamento cruzado anterior que le obliga a decir adiós a la temporada. Apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego frente al Oviedo, cuando una torsión le obligaba a abandonar el césped entre gestos de dolor.

El lateral derecho había entrado en el minuto 53 sustituyendo a Aramburu y salió del terreno de juego sin poder apoyar la pierna izquierda, con dolor y ayudado por el equipo médico. Las posteriores pruebas médicas a las que fue sometido el futbolista en San Sebastián han determinado que el defensa txuri urdin sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, de modo que "en los próximos días se determinará ya la fecha de la operación quirúrgica".

Álvaro Odriozola padece un nuevo varapalo en su mejor momento de la temporada, cuando el entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzaba a contar con él tras un largo período en el que el jugador apenas había disfrutado de minutos en el campo.

El profundo mensaje de Odriozola tras su grave lesión

"En tu mejor momento, en tu partido número 100, delante de tu familia, delante de tu afición, cuando vuelves a disfrutar, cuando por fin el trabajo da sus frutos, cuando menos lo mereces, cuando más ilusión tienes y sobre todo cuando más te va a doler… es exactamente ese el momento en el que la vida te golpea más fuerte.

¿Por qué?

Porque solo así podrás demostrar que eres invencible".