23 FEB 2026 - 11:06h.

En junio alcanzará esa cifra, ya que no volverá a jugar en lo que queda de temporada

La rotura del ligamento cruzado anterior de Álvaro Odriozola es un problema grave, quizá el que más, de una trayectoria marcada por los problemas físicos. Justo cuando parecía que Pellegrino Matarazzo le había encontrado un rol en la plantilla, el jugador de la Real Sociedad, que había recuperado la ilusión, ha sufrido el mayor imprevisto de su carrera. Aunque también es cierto que ha sufrido constantes problemas a nivel muscular a lo largo de su carrera, tanto en el club txuri urdin como en el Real Madrid y en la Fiorentina. Unos problemas que han impedido que veamos con continuidad a un jugador que mostró grandes cualidades cuando su cuerpo se lo permitió.

En sus primeros años con la Real Sociedad, Álvaro Odriozola ya tuvo que convivir con algunos problemas físicos, aunque de menor gravedad. En la temporada 2016/17 sufrió un desgarro fibrilar que le tuvo dos semanas de baja. En la 2017/18 padeció una lesión muscular que le apartó otras dos semanas, pero acabó jugando 35 partidos, casi siempre como titular y acumulando casi 3.000 minutos en sus piernas..

Tras su fichaje por el Real Madrid, el lateral continuó sufriendo contratiempos físicos. Durante la 2018/19 encadenó varias incidencias: molestias en el aductor (una semana), un traumatismo leve (otra semana) y una fractura de clavícula que le dejó fuera dos meses y medio. Tras un curso 2019/20 sin mayores problemas reseñables, en la 2020/21 tuvo una lesión en el gemelo que le dejó dos meses fuera, otra en el muslo (tres semanas) y un traumatismo (otras tres semanas).

En la Fiorentina, Álvaro Odriozola encontró por fin la continuidad

En la Fiorentina, donde jugó a préstamo en la temporada 2021/22, también sufrió diversos problemas, derivados de un esguince de rodilla que sufrió ya en la recta final de campeonato. El lateral encadenaría fuera tres semanas entre recuperaciones y recaídas, y se volvería a perder otras tres por fatiga muscular en el tramo decisivo del curso. Pese a todo, este fue el año con más continuidad para Odriozola desde que salió de la Real Sociedad.

De vuelta en el Real Madrid, ya en la 2022/23, sufrió una lesión muscular que le mantuvo otras dos semanas de baja, aunque pasó el curso prácticamente en blanco. Por último, en la 2023/24, antes de consumarse su regreso a la Real Sociedad, Álvaro Odriozola llegó a ser baja en el primer partido de LALIGA. El lateral viajó con la expedición blanca a Almería, donde se cayó de la convocatoria a última hora. Y es que el defensor se quedó en el hotel de concentración por un dolor de cabeza y malestar general.

Ya de vuelta en el club donostiarra en la 2023/24, Odriozola acumuló varios problemas en el muslo, estando más de un mes fuera, además de otra lesión muscular de dos semanas y una extensión del ligamento interno de la rodilla que le mantuvo otros dos meses de baja. En la 2024/25 volvió a pasar por la enfermería con una lesión de tobillo (tres semanas) y una lesión muscular (un mes). A esto hay que sumar que el jugador ha entrenado con dolores durante muchos meses, sin conocerse el parte médico ni estar lesionado. El propio futbolista reconoció, tras marcar en su partido contra el FC Barcelona, que había vivido un auténtico infierno y que su cuerpo no le respondía.

Ahora, cuando todo parecía pasado, se encuentra con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Una lesión de larga duración que le hará perderse lo que resta de temporada. Un nuevo golpe para un futbolista cuya trayectoria ha estado marcada por una preocupante sucesión de problemas físicos. Si tenemos en cuenta los partidos que se ha perdido en su carrera y que tampoco volverá a jugar este curso, sumamos en torno a un año y medio de baja y 88 partidos indisponible (89 si la Real llega a la final de Copa) con sus diferentes equipos. Así pues, sin tener en cuenta algunas otras molestias más puntuales o las veces que salía de lesión, entraba en la convocatoria pero no jugaba por precaución, en total es demasiado tiempo ausente para un futbolista al que se le vieron muchas cualidades en el inicio de su carrera.