Koke Resurrección responde al problema el descanso entre partidos: "Hasta que no digamos hasta aquí"
El capitán han comparecido ante los medios en la previa del partido
Koke Resurrección, jugador del Atlético de Madrid, ha pasado por rueda de prensa este lunes para analizar la previa del duelo de Champions League frente al Brujas. Tras el 3-3 de la ida, el cuadro colchonero busca una victoria ante su afición, a la que llama el capitán ante los medios además de responde al problema de descanso entre partidos.
Recuperación en 68 horas: "Obviamente, pasó muy poco, salimos hace dos días, pero los preparadores físicos nos han preparado y nuestra motivación hace que no haya cansancio".
Sindicato jugadores: "Nadie se ha pronunciado conmigo. No ha pasado. Ojalá podamos comunicarnos y que no vuelva a pasar este tipo de cosas".
Llamamiento a la afición: "Siempre que he vivido todo tipo de eliminatorias que hemos tenido esa conexión con la afición se han vivido noches mágicas. Ojalá mañana podamos tener una de esas noches, que tengamos esa conexión con nuestra gente. Nosotros luchando, corriendo cada balón a la hora de jugar y, evidentemente, a la hora de meter goles. Como con el Barcelona, marcar tan pronto. Necesitamos noches así, que nuestra gente esté al 200% y los jugadores también".
Corregir detalles: "El primero hicimos un gran tiempo. En el segundo ellos mejoraron bastante. Lograron un gol a balón parado y en la siguiente jugada nos empataron. El equipo supo reponerse. Ellos no tenían nada que perder. Obviamente tenemos que tener esa contundencia tanto ofensiva, que la estamos teniendo, pero tenerla también defensivamente. Siempre hemos sido un equipo que hemos recibido pocos goles. Podemos pelear por cosas grandes. Esa es una de nuestras claves".
Victoria Espanyol: "Obviamente que venir ganando siempre te da una aliciente más para seguir motivando y seguir con esa dinámica. Muchas veces el míster dice que ganar atrae ganar. Ojalá que la victoria del sábado nos de esa fuerza para ganar mañana".
Solución para el poco descanso: "Obviamente al final cada vez tenemos plantillas más amplías y más rotaciones. A veces el nivel del los jugadores al jugar tanto tiempo o tanto partidos seguidos baja. Es imposible jugar 60 o 70 partidos al 100% todos los partidos. Tiene que haber más rotaciones. No sé hasta qué punto vamos a llegar. No sé hasta qué punto vamos a estar los jugadores en un estado físico y mental. Hasta que no haya reuniones, nos juntemos todos y digamos hasta aquí habrá este tipo de partido y jugar cada menos de 74 horas".
Presión extra a ser un equipo inferior: "No, para nada. El brujas, el nivel que ha dado en su estadio es increíble. Solo le gano el Arsenal. Obviamente es un rival que juega muy bien, que te ataca bien los espacioes, que te abre el campo, que intenta jugar le balón, te presiona... Es un rival muy complicado. Mañana tenemos que dar el 200% para ganar es partido".