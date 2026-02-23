Hansi Flick acompaña a Laporta en la presentación de su libro en pleno proceso electoral

Celia Pérez 23 FEB 2026 - 21:10h.

El técnico alemán ha estado junto a Deco y Bojan

Joan Laporta desvela el día que Messi le negó el saludo y su relación actual: "Está perjudicada"

Compartir







Joan Laporta, presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones del club, ha presentado este lunes por la tarde el libro "Així hem salvat el Barça" ("Así hemos salvado el Barça"), en un acto en la Ciudad Condal. En plena carrera por hacerse cargo de la presidencia, Laporta ha estado acompañado por Hansi Flick, además de Deco o Bojan Krkic, entre otras personalidades que acudieron al acto de lanzamiento de una obra publicada a partir de las conversaciones del abogado barcelonés con el escritor Josep Maria Fonalleras.

También estuvieron presentes el actual director general del club, Manel del Río, así como varios de los compañeros de la junta directiva que junto a Laporta dimitieron este mes para poder optar a la reelección en los comicios que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Acompañado de Fonalleras y en conversación con la periodista Gemma Nierga, conductora del acto, Laporta empezó el acto valorando la actualidad electoral, que este lunes estuvo marcada por la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto "cobro de comisiones indebidas" del candidato y su junta.

PUEDE INTERESARTE El plan del Barcelona con Ajay Tavares, el prometedor fichaje que llega desde Inglaterra

“Quizá al libro le falta un capítulo, un capítulo sobre de quién hemos salvado el Barça”, aseveró Laporta entre los aplausos del público que llenó la sala de actos.

“Han puesto una denuncia falsa, llena de mentiras con una intencionalidad muy clara y en pleno proceso electoral para ensuciarlo. Me ha venido a la cabeza que son los mismos que cuando estábamos intentando registrar a Olmo estaban llamando a LaLiga para saber qué pasaba e intentar hacer una moción de censura”, añadió.

PUEDE INTERESARTE Los dos jugadores de Barcelona y Real Madrid que Luis de la Fuente quiere llevarse al Mundial 2026 pese a sus plagas de lesiones

El ya expresidente señaló que “todo es muy sospechoso” e hizo alusión a las declaraciones que otro de los aspirantes a presidir el club, Víctor Font, realizó al respecto en varios medios de comunicación poco después de que ‘El Periódico’ publicara la noticia. “No nos chupamos el dedo. En fin, mejor hablar del libro”, apostilló.