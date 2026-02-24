Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 07:20h.

¿Quién lideraba LALIGA? ¿Se jugó aquella jornada? ¿Quién terminó descendiendo?

La clasificación de LaLiga EA Sports desde que arrancó la segunda vuelta: sorpresas con el campeón, Europa y el descenso

El 23 de febrero de 1981 es una fecha marcada en la historia de España. Aquel lunes, el país entero contuvo la respiración al ver al grupo de guardias civiles tomando el Congreso de los Diputados con la intención de dar un golpe de estado.

Antonio Tejero encabezó el asalto. Mientras se decidía la sustitución de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno e investir a Leopoldo Calvo-Sotelo, se intentó dar este golpe de estado con la mítica frase “¡Se sienten, coño!”. Un golpe de estado fallido.

Cómo afectó el 23-F a LALIGA

Este hito histórico afectó a la población española y muchos temieron por la democracia e incluso sus vidas. Sin embargo, el fútbol no se detuvo y continuó con normalidad.

El 23 de febrero de 1981 cayó en lunes, por lo que el fin de semana anterior se disputó la jornada habitual de LALIGA. Por aquel entonces, la competición únicamente constaba de 18 equipos y la mayoría de los encuentros se disputaban los domingos, un día antes del intento de golpe de estado.

El 21 de febrero de 1981 únicamente se jugó el partido entre Las Palmas y el Zaragoza, con victoria para el equipo insultar. Los 9 encuentros restantes tuvieron lugar el domingo. Entre ellos, algunos equipos actuales como el Atlético de Madrid, Real Madrid, Betis o Sevilla se enfrentaron a clubes ya extintos, como el AD Almería o el Salamanca. LALIGA también la formaban equipos que, actualmente, juegan en categorías inferiores como el Murcia, el Sporting de Gijón, el Valladolid o el Hércules.

En aquella jornada se dieron resultados sorprendentes, como el empate entre el Valencia y el Valladolid, el empate entre el Murcia y el Sevilla o la manita del Sporting de Gijón al AD Almería.

Pero más sorprendente es ver la clasificación de por aquel entonces. El Atlético de Madrid, con una ventaja de dos puntos sobre el Barcelona, se colocaba a la cabeza de la competición. El Barça, Valencia y Sporting de Gijón completaban los cupos para la Copa UEFA. El quinto lugar era para el Real Betis, que daba acceso a la Recopa.

El Real Madrid no se encontraba ni siquiera en puestos europeos. Ocupaba la sexta plaza, seguido por Real Sociedad, Sevilla, Espanyol y Athletic Club. En la zona baja de la tabla se encontraban el Murcia, la AD Almería y el Salamanca.

Aquella temporada terminó con la Real Sociedad levantando el título liguero. El Real Madrid consiguió remontar y terminar en segunda posición, seguido por Atlético y Valencia, mientras que el Barcelona caía a la Recopa.

Real Betis, Sporting de Gijón y Sevilla se quedaron a las puertas de las competiciones europeas. En cuanto al descenso, no se movió demasiado respecto a la jornada previa al 23-F, pues terminaron bajando Murcia, Salamanca y AD Almería.