El despido de Jagoba Arrasate tiene su origen en Arizona: las causas del fulminante cese

Alberto Cercós García 25 FEB 2026 - 11:42h.

Alfonso Díaz y Pablo Ortells iban a mantener a Jagoba Arrasate hasta el final; pero la propiedad, desde EEUU, dijo basta

Jagoba Arrasate desvela su reacción tras la destitución del Mallorca: "No me lo esperaba"

Compartir







"No me lo esperaba", decía Jagoba Arrasate en la rueda de prensa de su despedida. Y esa es la cruda realidad. Ni él se esperaba ser cesado tras la derrota ante el Celta en Balaídos ni la Dirección Deportiva del Mallorca tenía en mente esa medida. Pese a la crítica situación del combinado balear en Liga, la confianza en Arrasate era máxima. Tanto es así que ni el pasar una nueva semana en puestos de descenso, ni tras cuajar un bochornoso partido en tierras gallegas, ni tan siquiera viendo que la dinámica del equipo es dantesca. Ni con todo eso, la confianza en el técnico vasco estaba intacta. Pablo Ortells estaba convencido en darle a Arrasate otra oportunidad ante la Real Sociedad, pero la propiedad del club, desde Arizona, dictaminó que el equipo necesitaba un cambio.

Lo cuenta el diario Última Hora: fue Andy Kolhberg quien, de manera repentina, decidió destituir a Jagoba Arrasate. Y frente a eso, frente a la orden del presidente, Ortells no pudo hacer nada. El Director de Fútbol intentó pararle los pies, pero la decisión estaba tomada. Desde Arizona, la propiedad del Mallorca sigue con preocupación la límite situación que atraviesa el equipo en Primera División: en descenso, sin idea de juego y con jugadores muy valiosos que, de descender a Segunda, tendrían cero rentabilidad. Además, la paciencia que sí podía tener Ortells con Arrasate -estaba totalmente convencido de que el vasco podía sacar la situación adelante e iba a dejarle en el banquillo hasta el final-, contrasta de manera radical con la de Kohlberg. La decisión tajante y sin marcha atrás crea otra compleja situación a la directiva: toca encontrar un sustituto de garantías.

PUEDE INTERESARTE Quién es Toni Amor, candidato a suplir a Jagoba Arrasate con pasado en el Mallorca

Los nombres de Ortells para sustituir a Arrasate

Pablo Ortells suele acertar con los entrenadores para el RCD Mallorca. Lo hizo con Luis García Plaza, con Javier Aguirre y, aunque la etapa no ha terminado de la mejor manera, apostó por dar un cambio radical al equipo con Jagoba Arrasate. Ahora es Ortells quien, a contracorriente y 'por culpa' de la presión de la propiedad, tiene que encontrar un sustituto para salvar la papeleta. Entre los diferentes nombres que ya circulan por las redes sociales destaca el de Javi Gracia.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 25: cambio en el descenso y el Athletic aprieta

Gracia parece partir con clara ventaja. Avanza el periodista Juanmi Sánchez que él es la primera opción de Ortells para el banquillo del Mallorca. También aparece el nombre de García Pimienta, Toni Amor, Sergio González o incluso se habla de la vuelta de García Plaza. Sea quien sea, el club debe -y quiere- cerrar a su nuevo entrenador este mismo miércoles. Y es que en pocos días, el sábado, el equipo bermellón recibe en Son Moix a la Real Sociedad.