El show de Joan Laporta: se sube a un toro elevador en pleno mercado al grito de 'madridista el que no bote'

Saray Calzada 25 FEB 2026 - 11:46h.

Laporta estuvo en un nuevo acto de su campaña y dejó grandes momentos

Hansi Flick acompaña a Laporta en la presentación de su libro en pleno proceso electoral

Joan Laporta sigue con sus actos de la campaña para ser presidente de nuevo del FC Barcelona. Si algo sabe hacer bien el exmandatario es dejar momentazos para meterse a la afición en el bolsillo. Ha estado en 'Mercabarna' y no tiene desperdicio lo que ha sucedido allí. Lo puedes ver en el vídeos superior.

No hay otro como Laporta a la hora de hacer que los focos vayan a su persona y en esta nueva campaña electoral lo está volviendo a demostrar. En cada acto que tiene deja perlitas como la que ha dejado en el mercado esta misma mañana. No parece que peligren las elecciones para él. Las primeras encuestas le dan a él como el vencedor y todo apunta que será el presidente los próximos cuatro años tras los comicios del 15 de marzo.

Joan Laporta y el pisotón no pitado a Koundé

El exmandatario culé también ha atendido a los medios de comunicación y ha hablado sobre lo que salió en el 'Tiempo de revisión' del CTA que reconoció que el gol del Girona no debió subir al marcador porque era falta previa a Koundé.

"Se ha reconocido que nuestra queja era fundamentada y que teníamos razón, pero podía haberse evitado todo esto si el VAR entra. Era un pisotón clamoroso. Ahora se pitan todos los pisotones y además ese era clamoroso. Hubiera evitado un gol del Girona que nos llevó a la derrota. Reconocer está muy bien, rectificar es de sabio, pero al Barça nadie les devuelve ese punto que como mínimo nos quedamos sin conseguir por culpa de ese pisotón. Esperamos que esto no se vuelva a repetir", comentó Joan Laporta.

A pesar de estas piedras en el camino, el candidato a la presidencia considera que van a ganar LALIGA "contra todo y contra todos si se siguen produciendo estas situaciones y si se evitan tendremos más oportunidades", terminó diciendo al respecto.