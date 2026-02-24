Miguel Casado 24 FEB 2026 - 19:45h.

La RFEF ha lanzado el 22º programa de Tiempo de Revisión

Harry Kane responde al interés del Barcelona y el Bayern toma medidas

Compartir







Hace algo más de una semana, el Barça tropezó en el Estadio de Montilivi al perder contra el Girona con un gol de Fran Beltrán en los últimos minutos. La jugada fue muy polémica, por una posible falta de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé segundos antes de que el balón entrase en la portería.

Ahora, el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido el error de los colegiados -algo anticipado al aplicar un 'neverazo' sobre David Gálvez Rascón, el árbitro del VAR del choque-.

PUEDE INTERESARTE La condición del Barcelona para fichar a Joao Cancelo en propiedad

El estamento arbitral ha dado la razón al Barça en sus quejas durante el 22º programa de 'Tiempo de Revisión', publicado durante la tarde del martes.

Las explicaciones del CTA al pisotón de Echeverri a Koundé

"En un duelo individual fuera del área, un delantero del Girona pisa con los tacos el pie del defensor del Barcelona, justo antes de ceder el balón a un compañero que marca. El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerar la acción interpretable por el árbitro, mantiene la decisión de campo validando el gol", introduce el vídeo.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal podría haberse reencontrado con el amor con Lily Rowland, influencer y modelo británica

Apoyándose en la regla número 12 de la IFAB, 'Faltas e incorrecciones', el CTA explica que se trata de "un pisotón temerario, que constituye falta y amonestación. La disputa del balón no exime la infracción. Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria, debe sancionarse".

"Para el CTA, el delantero del Girona pisa temerariamente al rival, lo elimina de la acción defensiva, y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debió intervenir, al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto, y recomendar al árbitro la revisión en el monitor para cambiar la decisión y anular el gol", concluye el vídeo.

Además, las explicaciones en 'Tiempo de revisión' indican que la falta de Mendy en el Real Betis - Rayo Vallecano es fuera del área y, por tanto estuvo bien pitada, mientras que Valentín debió ver la roja directa en una acción que no era penalti.